Gladbach will Wöber längerfristig binden

Im vergangenen Sommer kam Maximilian Wöber auf Leihbasis von Leeds United zu Borussia Mönchengladbach. Der Österreicher wurde auf Anhieb zur Stammkraft in der Defensive, präsentierte sich robust, zweikampfstark und auch in der Kabine als wichtiger Faktor. Allerdings besitzt die Borussia keine Kaufoption, weshalb die Bemühungen, den Linksfüßer längerfristig zu binden, längst angelaufen sind. Wöber würde gerne über das Saisonende hinaus im Fohlen-Trikot speilen, sieht sich "in diesem Fall aber nur als Passagier".