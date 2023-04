Gladbach verlängert mit Sippel bis 2024

Borussia Mönchengladbach hat sich die Dienste von Ersatzkeeper Tobias Sippel um ein weiteres Jahr gesichert. Der Schlussmann verlängert seinen Vertrag bis 2024.

Wird auch in der kommenden Saison in Gladbach unter Vertrag stehen: Keeper Tobias Sippel. IMAGO/Beautiful Sports

Bereits vor knapp einem Monat hatte der 35-Jährige den Wunsch geäußert, langfristig bei der Borussia zu bleiben. Und das, obwohl er im vergangenen Sommer in der internen Hierarchie sogar hinter Talent Jan Olschowsky abgerutscht war. Damals spielte er mit dem Gedanken "vielleicht als Torwarttrainer" in Gladbach aktiv zu werden. Nun hängt Sippel, der bereits seit 2015 bei den Fohlen spielt und in dieser Zeit über weite Strecken die Rolle als Nummer zwei einnahm, noch ein Jahr als Ersatzkeeper dran.

Sollten sich seine Konkurrenten auf der Torwartposition nicht verletzen, wird es wohl auch in der kommenden Saison bei der Reservistenrolle bleiben. Sportdirektor Roland Virkus freut sich dennoch sehr über die Vertragsverlängerung und spricht dem 35-Jährigen einen hohen Wert zu: "Tobi hat in seinen bald acht Jahren bei Borussia viel erlebt. Er war immer da, wenn er gebraucht wurde", wird er auf der VfL-Website zitiert. "Nun hat sich seine Rolle ein wenig verändert, aber er bleibt ein wichtiger Faktor für uns - auf und neben dem Platz."

Sippel selbst ist "sehr glücklich, bei der Borussia zu bleiben". Er freue sich "auf die kommenden Aufgaben". In der laufenden Saison kommt der 35-Jährige auf sieben Einsätze, sechs davon in der Liga, einmal im Pokal. Die Null konnte er derweil nur beim torlosen Remis gegen Freiburg halten. In den restlichen Spielen musste er 14-Mal hinter sich greifen.