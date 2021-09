Gladbach: Ohne Bensebaini im Kampf gegen die Serien

Seit 2003 hat Borussia Mönchengladbach nicht mehr in Wolfsburg gewonnen. Das soll sich am Wochenende ändern - aber ohne Ramy Bensebaini.

Die Hoffnungen auf ein Comeback Bensebainis wurden auch in dieser Woche enttäuscht. Wenn die Fohlen am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Wolfsburg antreten, bleibt dem Algerier das vierte Mal in Folge nur die Rolle als Zuschauer. Zunächst hatte er sich eine Leistenverletzung zugezogen, nun laboriert er an einer Fußverletzung. "Er hat indiviuell trainiert, aber wird für das Wochenende noch kein Thema sein", sagte Gladbachs Trainer Adi Hütter am Donnerstag.

Immerhin steht Stammtorhüter Yann Sommer aller Voraussicht nach zur Verfügung, auch wenn der Schweizer im Training unter der Woche etwas kürzertreten musste. "Wir gehen davon aus", so Hütter, "dass er beim Abschlusstraining wieder dabei ist."

Klar möchten wir dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Adi Hütter

Sommers Qualitäten als sicherer Rückhalt sind in Niedersachsen gefragt. Dort hat die Borussia schließlich seit 16 Spielen nicht mehr gewonnen, der letzte Auswärtssieg in der Autostadt datiert vom 22. November 2003, als die Gäste 3:1 beim VfL gewannen (Torschützen: van Hout, van Lent und Kolkka).

Noch kein Punkt auf fremdem Platz

Dass diese Serie nun endlich ein Ende findet, ist zusätzlicher Anreiz für Hütter, dessen Team zudem durch den jüngsten 1:0-Sieg gegen Borussia Dortmund Selbstvertrauen getankt hat. "Klar möchten wir dort weitermachen, wo wir aufgehört haben", sagt der Österreicher, weiß aber zugleich, welcher Gegner da wartet: Eine "physisch starke Mannschaft", die "taktisch sehr diszipliniert" auftritt. Davon konnte sich Hütter auch am Mittwochabend überzeugen, als er das Champions-League-Spiel der Wölfe gegen den FC Sevilla (1:1) ganz genau beobachtet hat.

Trotzdem ist sich der 51-Jährige sicher, die richtigen Mittel für die Partie zu finden. "Engagement, Mentalität und Mut auch auswärts auf den Platz bringen", will er - und damit auch endlich den ersten Auswärtssieg einfahren. Bislang blieb die Borussia in drei Anläufen noch ohne Punkt. Auch so eine Serie, die am Samstag enden soll.