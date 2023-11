Gladbach in Sorge: Wie schwer hat’s Jordan erwischt?

Torschütze Jordan musste beim 3:3 von Borussia Mönchengladbach in Freiburg schon vor der Pause vom Platz. Die Schwere der Verletzung ist noch unklar.

Jordan musste gegen den SC Freiburg noch in der ersten Hälfte ausgewechselt werden. Borussia Moenchengladbach via Getty Images

Jordan schien wieder erster Anwärter für die Rolle des Matchwinners zu sein. Das 1:1 hatte er per Kopfball erzielt und war in der Szene gefoult worden, die zum Strafstoß und zur zwischenzeitlichen 3:1-Führung durch Julian Weigl führte. Doch genau in der Aktion mit Freiburgs Philipp Lienhart, die den Elfmeter nach sich zog, verletzte sich Jordan offenbar im Bereich der Leiste. Noch ein paar Minuten konnte es für ihn weitergehen, dann aber war Schluss: Jordan musste in der 43. Spielminute raus.

Jordans Auswechlung "bitter" - wie schlimm ist die Verletzung?

Ein Ausfall mit Folgen. Denn gerade Jordan mit seiner bärenstarken Physis war es, der nach dem Seitenwechsel als Zielspieler fehlte, um die dringend benötigte Entlastung zu schaffen. "Es ging darum, Bälle festzumachen, und das kann Jordan sehr gut. Er ist sehr wichtig als Wandspieler und stellt seinen Körper rein. Das gibt uns die Entlastung, die wir brauchen. Seine Auswechslung war bitter", sagte Gladbachs Sportdirektor Nils Schmadtke.

Nun zittern die Borussen, wie schwer es Jordan erwischt hat. Nach seiner Auswechslung war er in die Kabine gehumpelt, hatte sich nach der folgenschweren Szene mit Lienhart auch schon mehrfach in die Leistenregion gefasst. Eine Diagnose vermochten nach dem Schlusspfiff weder Schmadtke noch Gerardo Seoane zu verkünden. "Er hatte muskuläre Probleme. Ich kann noch nicht sagen, ob es eine Vorsichtsmaßnahme bleibt oder eine Verletzung ist", erklärte der Trainer. Im Laufe des Sonntags soll eine detaillierte Untersuchung erfolgen. Dann wird Klarheit herrschen. Die Zeit bis zum nächsten Spiel jedenfalls fällt etwas knapper aus als sonst: Schon am Freitagabend erwarten die Fohlen den VfL Wolfsburg im Borussia-Park.

Stürmer als entscheidender Faktor

Ein Ausfall des Mittelstürmers würde die Gladbacher hart treffen. In den vergangenen Spielen hatte sich Jordan immer mehr zu einem entscheidenden Faktor im Spiel der Seoane-Elf entwickelt. Beim Doppel-Erfolg gegen den 1. FC Heidenheim (2:1, 3:1) in Liga und DFB-Pokal kam der Leihgabe von Union Berlin in beiden Duellen eine Schlüsselrolle zu. Gleich zwei Treffer waren ihm am Dienstag beim Weiterkommen im Pokal gelungen. In Freiburg untermauerte er bis zur Auswechslung sein Formhoch. "Er war gut im Spiel", sagte Seoane. Jetzt heißt es für den VfL-Coach und die anderen Borussen abzuwarten, welche Diagnose die anstehende Untersuchung erbringt.