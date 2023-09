Gladbach bestätigt: Schulter-OP bei Omlin

Es hatte sich abgezeichnet, nun ist es offiziell: Jonas Omlin, Borussias Nummer 1, wird an der Schulter operiert. Der Torhüter fällt mehrere Monate lang aus.

Am Dienstag bestätigte die Borussia, dass sich Jonas Omlin "einer Operation an der Schulter unterziehen und eine mehrmonatige Pause einlegen" muss. Der Keeper fällt somit höchstwahrscheinlich sogar bis Jahresende aus und kehrt erst 2024 ins Tor der Fohlen zurück. Omlin wird am kommenden Montag in Zürich von einem führenden Schulterspezialisten operiert.

Omlin plagen schon seit längerer Zeit Beschwerden an der linken Schulter. So gab es vor der Saison auch wieder Probleme, als er beim Testspiel gegen Montpellier HSC (2:2) unglücklich auf die Schulter gefallen war. Außerdem verletzte er sich in der vergangenen Woche vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern (1:2) erneut, weshalb Omlin das Top-Spiel verpasste.

Aufgrund der wiederkehrenden Probleme wurden in den vergangenen Tagen zur Abklärung der bestmöglichen Behandlung weitere Fachärzte konsultiert. Das Ergebnis lautete wie befürchtet: Omlin kommt nicht um eine Operation herum.

Überzeugende Bewerbung von Nicolas

Gegen den FC Bayern stand als Omlin-Vertreter Moritz Nicolas zwischen den Pfosten. Der 25-Jährige machte seine Sache gut und lieferte eine überzeugende Bewerbung ab (kicker-Note 2). Damit hat Nicolas gute Karten, um zunächst einmal weiter das Tor der Fohlen hüten zu dürfen. Offiziell festgelegt hat sich Cheftrainer Gerardo Seoane allerdings noch nicht auf einen (vorläufigen) Omlin-Vertreter. Es ist davon auszugehen, dass im Test gegen Werder Bremen am Donnerstag in Willingen (17.30 Uhr) sowohl Nicolas als auch der 21-jährige Jan Olschowsky, der nach seiner längeren Verletzungspause zuletzt in Borussias U 23 Spielpraxis sammelte, die Gelegenheit erhalten, sich noch einmal zu zeigen. Der Favorit heißt nach den Eindrücken des Bayern-Spiels sicherlich Nicolas. Der inzwischen 35 Jahre alte Tobias Sippel kommt fürs Erste nicht als Omlin-Ersatz infrage - die Gladbacher wollen einem ihrer jüngeren Torhüter das Vertrauen schenken.

Seoane-Lob für Nicolas

Nicolas sagte am Samstagabend nach dem 1:2 gegen den Rekordmeister über seine Chancen, weiter im Tor zu stehen: "Das weiß ich selbst nicht. Wir haben erst einmal eine Entscheidung für ein Spiel getroffen. Ich versuche, meine Leistung zu bringen. Am Ende ist es dann der Trainer, der die Entscheidung trifft." Seoane lobte nach dem Abpfiff: "Moritz hat es sehr gut gemacht."