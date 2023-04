Gladbach belohnt Scally: Neuer Vertrag, mehr Geld

Joe Scally hat seinen ohnehin noch bis 2026 laufenden Vertrag bei Borussia Mönchengladbach vorzeitig verlängert. Für Sportdirektor Roland Virkus ist Scallys Werdegang "beispielhaft".

Borussia Mönchengladbach hat die nächste Personalentscheidung offiziell gemacht. Nach der Vertragsverlängerung mit Torhüter Tobias Sippel und den bestätigten Sommer-Abschieden von Lars Stindl, Marcus Thuram und Ramy Bensebaini war an diesem Donnerstag Joe Scally an der Reihe. Der 20 Jahre junge Abwehrmann verlängerte seinen Vertrag, der noch eine Gültigkeit bis zum 30. Juni 2026 hatte, vorzeitig um eine weitere Saison bis 2027.

"Joe hat bei uns eine sehr gute Entwicklung genommen. In seinem Alter und in dieser Geschwindigkeit den Weg vom hoffnungsvollen Talent in der U 23 bis zum Stammspieler in der Bundesliga und sogar zum WM-Fahrer zu gehen, ist beispielhaft für den Werdegang, den wir bei externen Top-Talenten anstreben", wird Sportdirektor Roland Virkus in der Klubmitteilung zitiert. "Der neue, um ein Jahr verlängerte Vertrag würdigt diese Entwicklung, die wir gerne weiterhin mit ihm vorantreiben werden." Damit dürfte auch klar sein, dass Scallys neues Arbeitspapier besser dotiert ist als das alte.

Bundesliga-Debüt gegen Bayern

Der viermalige US-Nationalspieler war zum 1. Januar 2021 vom New York City FC an den Borussia-Park gewechselt und nach 15 Einsätzen für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West am 13. August 2021 im Heimspiel gegen den FC Bayern (1:1) zum Bundesliga-Profi geworden. Inzwischen steht er bei 56 Bundesliga- und fünf DFB-Pokal-Spielen (jeweils ein Tor).

"Für mich ist das Wichtigste, so oft wie möglich zu spielen. Borussia gibt mir die Möglichkeit, genau das zu tun und mich als Spieler weiterzuentwickeln", sagt Scally. "In den Gesprächen haben mir die Verantwortlichen einen klaren Plan aufgezeigt, in welche Richtung es für uns weitergehen soll. Ich freue mich, diesen Weg mit Borussia gemeinsam zu gehen."

In der laufenden Saison spielte Scally, der bei der WM in Katar in allen vier Partien der USA auf der Bank geblieben war, in der Bundesliga 26-mal (kein Scorerpunkt, kicker-Notenschnitt 3,90), wobei er zweimal ein- und neunmal ausgewechselt wurde.