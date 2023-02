Gladbach bangt um Scally und Thuram

Am Mittwoch fehlte ein Duo beim Trainingsauftakt von Borussia Mönchengladbach. Dafür kehrten zwei zuletzt fehlende Spieler wieder zurück.

Gladbachs Marcus Thuram konnte am Mittwoch nur individuell trainieren. IMAGO/fohlenfoto

Wie die Fohlen am Mittwochabend mitteilten, konnten Angreifer Marcus Thuram und Verteidiger Joe Scally nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Beide haben muskuläre Probleme in der Wade und konnten nur individuelle Einheiten bestreiten.

Ob das Duo für das Heimspiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Bayern München zur Verfügung stehen wird, ist nocht nicht sicher. "Bei Marcus und Joe müssen wir die nächsten Tage abwarten, es wird bei beiden ein enges Rennen im Hinblick auf das Spiel am Samstag" wird VfL-Coach Daniel Farke auf der Klub-Website zitiert. Mehr Hoffnungen bestehen dabei bei Scally, teilte Farke mit.

Dafür kehrten mit Ramy Bensebaini und Julian Weigl zwei Spieler zurück, die beim 1:4 bei Hertha BSC noch gefehlt hatten. Der Algerier verpasste die Partie im Olympiastadion krankheitsbedingt, Mittelfeldspieler Weigl musste eine Gelbsperre absitzen, hatte in der Woche zuvor aber mit Adukktorenproblemen zu kämpfen.

"Gegen Bayern München zu spielen ist die schwierigste Aufgabe, die du im deutschen Fußball haben kannst - wahrscheinlich sogar im europäischen Fußball“, unterstrich Farke nach der rund 90-minütigen Trainingseinheit. "Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf diese Aufgabe im ausverkauften Borussia-Park."