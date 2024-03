Gladbach: 200 Personen in Gewahrsam nach Zusammenstoß bei Choreo-Vorbereitung

Am Abend vor dem Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln kam es nach Polizei-Angaben zu einer ersten Auseinandersetzung am Stadion.

Wie die Polizei mitteilte, seien mehr als 200 Personen in Gewahrsam genommen worden, nachdem es am Freitagabend zu einem Aufeinandertreffen beider Fangruppe am Borussia-Park gekommen war. Nach Darstellung der Sicherheitsbehörden waren Gladbacher Fans im Stadion gerade dabei, die Choreographie für das Derby am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) vorzubereiten. Aussehen, Machart und Inhalte der Choreographien sind in Fankreisen traditionell ein strenggehütetes Geheimnis bis zum Spieltag.

Wohl auch deshalb drohte die Situation zu eskalieren, als am Eingang Nord des Borussia-Parks gegen 21 Uhr eine Gruppe von Kölner Anhängern auftauchte. Daraufhin verließen zahlreiche Gladbacher Fans das Stadion. "Die beiden Gruppen standen sich gegenüber und zündeten Pyrotechnik", heißt es in der Polizeimitteilung. "Die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte der Polizei konnten eine weitere Auseinandersetzung beider Gruppen verhindern und die Problemfans separieren."

Dabei setzte die Polizei, die von gewalttätigen Auseinandersetzungen spricht, Pfefferspray und Schlagstöcke ein. 131 Personen aus dem Kölner Lager sind demnach festgesetzt worden, 74 lassen sich dem Gladbacher Fankreis zurechnen. Zum vorübergehenden Aufenthalt der Personen während der Identitätsfeststellung wurden Busse des örtlichen Verkehrsbetriebs eingesetzt. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen "wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, schwerem Landfriedensbruch und Widerstand gegen die Einsatzkräfte".

Drei Beamten seien bei dem Einsatz zu Schaden gekommen. Eine Polizistin habe ihren Dienst nicht fortführen können.