Gil Dias will nicht, Kastanaras kann nicht nach Griechenland

Erst zuletzt hat sich Stuttgarts Antonis Aidonis ablösefrei an Aris Saloniki gebunden. Jetzt sind die Griechen an zwei weiteren VfB-Profis interessiert. Doch Gil Dias will nicht und Thomas Kastanaras kann nicht wechseln.

Ihre Zukunft in Stuttgart ist unsicher: Thomas Kastanaras (li.) und Gil Dias. IMAGO/Sportfoto Rudel