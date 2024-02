Gewinnt Kiel den Poker um Entrup?

Dass Holstein Kiel sich gerne mit Maximilian Entrup vom TSV Hartberg verstärken würde, ist mittlerweile bekannt. Allein die Ablösesumme ist wohl das Kriterium, dass der Poker um den 26 Jahre alten österreichischen Torjäger immer noch nicht beendet ist. Soll er noch in der Winterpause kommen, bleibt nur noch am Deadline Day am heutigen Donnerstag dafür Zeit.