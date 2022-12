"Gespräche wie vereinbart wieder aufnehmen": Wie entscheidet sich Sommer?

Seit 2014 streift sich Yann Sommer nun schon die Handschuhe für Borussia Mönchengladbach über. Wie es im Sommer weitergeht, darüber wird nun wieder gesprochen.

Die Zeit drängt immer mehr - zumal Yann Sommer zuletzt auch schon mit einem potenziellen Wechsel innerhalb der Bundesliga zum Rekordmeister nach München in Verbindung gebracht worden war. Noch aber ist der Keeper Teil von Borussia Mönchengladbach, wohin der Schweizer nach der Winter-WM in Katar (Aus im Achtelfinale durch ein 1:6 gegen Portugal) und seiner kurzen Pause im Anschluss an diesem Dienstag direkt nach den Weihnachtsfeiertagen zurückkehrte.

"Ich hatte ein paar ruhige Tage bei der Familie in der Schweiz, konnte die WM verarbeiten und freue mich, dass es nun wieder los geht", wurde Sommer dazu direkt von der Fohlenelf in einer Mitteilung rund um den Start zur Wintervorbereitung inklusive einer rund 90-minütigen Einheit zitiert.

Sommer stand im Gegensatz zu den ebenfalls von der Weltmeisterschaft zurückgekehrten Nico Elvedi (Schweiz) und Ko Itakura (Japan), für die Leistungsdiagnostik auf dem Plan stand, direkt wieder auf dem Platz und nahm voll am Mannschaftstraining teil.

"Was meine vertragliche Situation und meine Zukunft angeht ..."

Abgesehen von der sportlichen Hoffnung in Gladbach, dass das Team von Trainer Daniel Farke an die ordentliche erste Bundesliga-Phase (mit 22 Punkten aus 15 Spielen aktueller Tabellenachter) und dabei natürlich auch der Schlussmann wieder an seine teils herausragenden Aufritte (zehn Einsätze, kicker-Notenschnitt von 2,65) anknüpfen soll, geht es nun aber auch um etwas anders. Das Management rund um Sportdirektor Roland Virkus spricht mit Sommer über dessen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag.

Genauer gesagt muss abgesteckt werden, was der Schweizer Rückhalt selbst vorhat. Was Sommer von Gladbach seit vielen Jahren hat und dass die Borussia mit dem starken Torwart verlängern möchte, ist bekannt und immer wieder betont worden. Die Elf vom Niederrhein hofft im Grunde auf ein Ja-Wort. Dazu sagte Sommer nun: "Was meine vertragliche Situation und meine Zukunft angeht, gab es ja bereits vor der WM offene Gespräche mit dem Verein. Diese werden wir in den kommenden Tagen wie vereinbart wieder aufnehmen."

Keine Angebote für einen Winter-Wechsel

Angebote für einen Wechsel noch in diesem Winter, wo Gladbach wie im Falle von Marcus Thuram (Vertrag ebenfalls nur noch 2023) nur noch jetzt im Falls eines Abgangs Geld verdienen könnte, soll es nicht geben. Demzufolge dürfte Sommer nach überstandenem Bänderriss im Sprunggelenk und einer hinter sich gebrachten Erkältung zum Rückrundenstart am 22. Januar gegen Leverkusen auf dem Feld stehen. Die Anhängeschaft der Fohlen genauso wie die Macher im Klub hoffen, dass es nicht der Beginn von Sommers Abschiedstournee ist.