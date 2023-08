Gespräche bei Kane laufen weiter - Kepa ein ernsthafter Kandidat

In 23 Tagen schließt das Transferfenster dieses Sommers. Einerseits genügend Zeit, andererseits drängt diese beim FC Bayern langsam. Der interne Plan: Bis zum Bundesligastart am nächsten Freitag bei Werder Bremen soll der Kader bis auf Ausnahmen stehen.

Das Ringen um Harry Kane geht weiter, Chelseas Kepa (r.) ist neu auf Bayerns Liste. picture alliance / Action Plus

Auch am Mittwoch dauerten die komplizierten Verhandlungen der Münchner mit Tottenham Hotspur über einen Transfer von Wunschstürmer Harry Kane (30) an. Hier soll in den kommenden Tagen eine Entscheidung fallen. Der Deutsche Rekordmeister hat sein Angebot dem Vernehmen nach auf über hundert Millionen Euro geschraubt. Lenken die Engländer nun ein? Wollen die Bayern Kane um jeden Preis?

Eher nicht, sonst wäre dieser Transfer vermutlich schon vollzogen. Übereinstimmenden englischen Presseberichten zufolge wünscht Kane eine Entscheidung bis Sonntag, wenn die Spurs beim FC Brentford in die Premier League starten. Sollte er bis dahin nicht nach München gewechselt sein und Tottenham als Kapitän aufs Feld führen, dann möchte er die Saison dort spielen. Bayerns aktueller Plan B heißt Mathys Tel, doch darf bezweifelt werden, dass das 18-jährige Top-Talent dies bei einem Scheitern des Kane-Transfers bleiben würde.

Torhüter soll noch kommen: Kepa heißer, aber nicht einziger Kandidat

Definitiv verpflichten werden die Bayern einen Torhüter, sehr wahrscheinlich per Leihe. Bis zum Comeback Manuel Neuers dauert es, hinter Ersatzmann Sven Ulreich stünde nur Tom Ritzy Hülsmann (19) ohne jede Profierfahrung parat. Trotz der guten Leistungen Ulreichs in der Vorbereitung ist dies den Münchnern für den Fall einer Verletzung Ulreichs zu riskant. Ein heißer Kandidat, aber nicht der einzige, ist Chelseas Spanier Kepa (28). Deutlich weniger heiß soll die Spur zu Geronimo Rulli (31) von Ajax Amsterdam sein. Der Argentinier wurde als Reservist zwar Weltmeister, hinterließ aber kürzlich im Test beim FC Augsburg (1:3) einen ganz schwachen Eindruck.

Wegen gescheiterter Walker-Verpflichtung: Bayern-Bosse gehen von Pavard-Verbleib aus

Nachdem eine Verpflichtung von Kyle Walker (33, Manchester City) nicht zustande kommt, geht man beim FCB intern von einem Verbleib Benjamin Pavards aus. Nicht ausgeschlossen ist zudem, dass Tuchels Wunsch nach einem defensiven Sechser erfüllt wird. Die Voraussetzung: Der Kandidat müsste ins Profil passen und dürfte nicht die Preiskategorie eines Kane haben. Stand Mittwoch haben die Münchner in diesem Sommer einen Transferüberschuss von rund 50 Millionen Euro erwirtschaftet. Genügend Geld für Kane wäre also vorhanden …