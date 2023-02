Geschäftsführer bleibt an Bord: Vollmann verlängert bei der Eintracht

Vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel hat Eintracht Braunschweig die Vertragsverlängerung mit Geschäftsführer Sport Peter Vollmann bekanntgegeben.

Peter Vollmann hat einen neuen Kontrakt in Braunschweig unterschrieben. IMAGO/Christian Schroedter

Heute Abend empfängt der BTSV die Störche aus Kiel (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Ein paar Stunden zuvor teilten die Niedersachsen mit, dass Peter Vollmann weiter als Geschäftsführer der Eintracht tätig sein wird. Der neue Kontrakt gilt bis Ende 2024.

Knapp 17 Jahre nach seiner Zeit als Eintracht-Coach kehrte Peter Vollmann zu Beginn der Saison 2019/2020 als Sportdirektor an die Hamburger Straße zurück. Nach dem Aufstieg 2002, den er als Trainer der Blau-Gelben feiern konnte, schaffte der heute 65-Jährige im Sommer 2020 sowie 2022 erneut den Sprung ins Fußball-Unterhaus. Seit September 2020 ist Vollmann Teil der Geschäftsführung.

"Peter Vollmann genießt auch weiter das volle Vertrauen des Aufsichtsrates. Nach dem Abstieg 2021 hat er es geschafft, eine erfolgreiche Mannschaft und einen Trainerstab unter schwierigen finanziellen Bedingungen zusammenzustellen, die den direkten Wiederaufstieg geschafft haben mit dem klaren Ziel, in dieser Liga zu bestehen", wird Jens-Uwe Freitag, Vorsitzender des Aufsichtsrates, auf der Vereinswebsite zitiert. "Auch haben wir im Rahmen unseres aktuell laufenden Strategieprozesses wichtige Maßnahmen für die sportliche Weiterentwicklung unserer Eintracht entwickelt, die wir mit ihm in die erfolgreiche Umsetzung bringen wollen. Wir freuen uns, diesen Weg mit Peter Vollmann weiterzugehen."

"Kaderstruktur nachhaltig weiterentwickeln"

"Wir haben in den vergangenen Monaten viele Dinge angeschoben und sind dabei, ein stabiles Fundament aufzubauen", so Vollmann. "Auf diesem Weg ist der Klassenerhalt aktuell unser wichtigstes Ziel, mit Blick auf die nächsten Transferperioden muss auch die Kaderstruktur nachhaltig weiterentwickelt werden."

Schieles Abwehrsorgen

Der aktuelle Kader soll es heute gegen Kiel richten. Es herrschen aber große Abwehrsorgen bei der Eintracht. Auf Filip Benkovic, Brian Behrendt und Philipp Strompf muss Trainer Michael Schiele ohnehin schon lange verzichten. Am Wochenende kamen nun weitere Ausfälle hinzu. Nathan de Medina, bisher bei jedem Braunschweiger Saisonsieg auf dem Rasen, sah beim 1:2 in Darmstadt in der Nachspielzeit Gelb-Rot.

Linus Gechter, zum Jahreswechsel von Hertha BSC gekommen, stand in Darmstadt in der Mauer, als ihn ein Freistoß am Kopf traf. Der 18-jährige gebürtige Berliner musste nach langer Behandlung vom Platz getragen und ins Krankenhaus gebracht werden. Eine medizinische Vorgabe der DFL verhindert nun seinen Einsatz.