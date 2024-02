Geraerts über Drexler: "Gibt mir nicht, was ich brauche"

Auf Schalke mangelt es an Führungsspielern. Dominick Drexler hat das Zeug dazu, einer zu sein, doch er spielt unter Karel Geraerts seit Wochen keine Rolle. Ungewöhnlich scharf sprach der Trainer nun über die Gründe.

Nein, nach dem Spiel bei Holstein Kiel (0:1) hatte er "nicht den Eindruck, dass alle verstanden haben, worum es geht", gab Karel Geraerts am Donnerstag offen zu. Die Darbietung seiner Mannschaft im Norden missfiel dem Trainer des FC Schalke 04 in vielen Belangen. Mehr denn je braucht Geraerts nun Profis, die im Zweitliga-Abstiegskampf vorangehen.

Ein paar von ihnen, die Führungsqualitäten haben oder zumindest öffentlich betonen, dass sie gerne als Leader auftreten wollen, gehören zum Stammpersonal. Simon Terodde, Marcin Kaminski, Kenan Karaman, Marius Müller - alles gestandene Profis, von denen man erwarten darf, dass sie sich nicht wegducken.

Drexler kommt nicht zum Zug

Einer, der das Rüstzeug zur Führungsfigur grundsätzlich auch mitbringt, ist der als Klartext-Profi bekannte Mittelfeldspieler Dominick Drexler. Doch unter Geraerts spielt der 33-Jährige inzwischen überhaupt keine Rolle mehr. Auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) erläuterte Geraerts auf Nachfrage ziemlich deutlich, warum Drexler einen so schweren Stand hat.

"Er gibt mir im Moment nicht, was ich brauche", sagte Geraerts, der betonte, im Wintertrainingslager in Portugal im Januar ein längeres Gespräch mit Drexler geführt zu haben: "Er weiß genau, was ich von ihm erwarte." Dies wollte der Trainer öffentlich nicht weiter präzisieren, es ist aber davon auszugehen, dass der Coach vor allem mit den Trainingsleistungen des Offensivspielers vollkommen unzufrieden ist.

Mit Blick auf seine reinen Fähigkeiten als Fußballer kann man sagen, dass Drexler vieles von dem mitbringt, was der Mannschaft gerade guttäte. Der Routinier hat ein überdurchschnittlich ausgeprägtes Spielverständnis, scheut keine Zweikämpfe und weiß Mitspieler gekonnt in Szene zu setzen.

Vertrag läuft noch bis 2025

Das waren alles Gründe für den Verein, den auslaufenden Vertrag des Mittelfeldspielers im vergangenen November vorzeitig bis 2025 zu verlängern. Geraerts war zum damaligen Zeitpunkt erst seit Kurzem S04-Trainer. Aus aktueller Sicht hätte er einer Vertragsverlängerung wohl eher nicht zugestimmt.