Gelingt im sechsten Anlauf der nächste Sieg?

Im heimischen Stadion ist Borussia Dortmund eine Macht, kein anderer Bundesligist weist eine so gute Heimbilanz auf. Auf fremden Plätzen tut sich der BVB dagegen schwer. Gelingt am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim VfL Bochum im sechsten Anlauf der nächste Sieg?

Zwei Auswärts- und drei Heimspiele warten noch auf Borussia Dortmund in dieser Saison, die mit dem ersten Meisterschaftstitel seit der Saison 2011/12 enden soll.

Damit dieses Vorhaben gelingt, wird sich die Mannschaft von Trainer Edin Terzic allerdings vor allem auswärts steigern müssen. In der Liga wartet der BVB seit drei Partien auf einen Sieg (zwei Remis, eine Niederlage), wettbewerbsübergreifend gar bereits seit fünf Partien. Gelingt nun am Freitagabend in Bochum im sechsten Anlauf der nächste Erfolg, mit dem die Tabellenführung sicher verteidigt würde?

Die Bilanz gegen den VfL ist positiv: Von den jüngsten neun Aufeinandertreffen konnten die Bochumer nur eins gewinnen, fünf Duelle gingen an den BVB, drei Partien endeten Remis. In dieser Saison gewann der BVB beide bisherigen Spiele: Das Hinspiel in Dortmund ging 3:0 aus (Tore: zweimal Youssoufa Moukoko, Giovanni Reyna), dazu konnte sich der BVB im DFB-Pokal in Bochum mit 2:1 durchsetzen (Tore: Emre Can, Marco Reus - Kevin Stöger).

"Wir wissen, wie schwer es am Freitag in Bochum wird", sagt Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl. "An der Tatsache, dass wir weiter fokussiert bleiben und hart arbeiten müssen, hat sich nichts geändert."

Anders als am vergangenen Spieltag kann der BVB diesmal allerdings vorlegen: Der FC Bayern - der sich seit dem vergangenen Samstag in der Rolle des Jägers wiederfindet - ist erst am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Heimspiel gegen Hertha BSC gefordert. Zumindest temporär könnten die Dortmunder ihren Vorsprung also auf vier Zähler ausbauen, sollte an der Castroper Straße der achte Auswärtserfolg der Saison und der erste seit dem 25. Februar (1:0 in Hoffenheim) gelingen.