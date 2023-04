"Gelbsucht": Schon die dritte Blitz-Verwarnung für Balanta

Eder Balanta war gegen Leverkusen zehn Minuten auf dem Platz, ehe er Gelb sah - für den Schalker Winterzugang war es schon die dritte Blitz-Verwarnung im sechsten Einsatz. Trainer Thomas Reis nahm den Mittelfeldspieler zumindest in diesem konkreten Fall aber ausdrücklich in Schutz.

Den kompletten März hatte Schalke 04 wegen eines Faserrisses auf Dominick Drexler verzichten müssen, bei seinem Comeback stand der Mittelfeldspieler am Wochenende gegen Leverkusen direkt wieder in der Startelf. Er war Teil des Dreiecks, das im Zentrum mit Sonderaufgaben betraut worden war.

Die Rollenverteilung war klar: Tom Krauß hatte die Pflicht, als alleiniger Sechser Florian Wirtz zu beschatten, während sich Alex Kral um Robert Andrich und Drexler um Exequiel Palacios kümmern sollten.

Zur Pause wurde Drexler ausgewechselt, was nach seinem wochenlangen Ausfall nicht ungewöhnlich war. "Es ist klar, dass der Tank noch nicht komplett voll ist", sagte Drexler anschließend. Für ihn kam Eder Balanta ins Spiel, Trainer Thomas Reis hielt an der ursprünglichen Rollenverteilung fest. Heißt: Krauß blieb der Alleinunterhalter auf der Sechserposition, neben Kral fungierte nun Balanta als Achter, um weiterhin Pässe der Leverkusener auf die schnellen Außenbahnspieler zu unterbinden.

Das funktionierte nun nicht mehr so gut wie vor der Pause. Vielleicht auch deshalb, weil sich Balanta mal wieder früh zurückhalten musste, um keinen Platzverweis zu riskieren. Gerade einmal zehn Minuten hatte der Kolumbianer auf dem Feld gestanden, als er Gelb sah. Das Außergewöhnliche daran ist, dass es im sechsten Einsatz bereits die dritte Blitz-Verwarnung für den Winterzugang war. Gleich bei seinem Debüt gegen Gladbach (0:0) hatte er nach sechs Minuten Gelb gesehen, vor der Länderspielpause gegen Augsburg (1:1) schon nach fünf, in dieser Partie wurde Balanta dann sogar noch vor der Pause ausgewechselt.

Nach dem Abpfiff des Spiels gegen Leverkusen wollte Reis seinen Mittelfeldmann für dessen scheinbare "Gelbsucht" aber nicht verurteilen, zumindest nicht in diesem konkreten Fall. Der Trainer nahm Balanta vielmehr deutlich in Schutz. "Wenn man sieht, wie die Gelbe Karte zustande kommt, ärgere ich mich eher darüber, was zuvor nicht gut gelaufen ist", schimpfte Reis. "Eder muss dieses taktische Foul begehen, weil die Mannschaft vorher einen schlampigen Pass spielt."