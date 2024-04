Geißen verlängert bei der SV Drochtersen/Assel

Maximilian Geißen hat seinen Vertrag bei der SV Drochtersen/Assel um eine weitere Spielzeit bis 2025 verlängert. Der 25-jährige zentrale Mittelfeldspieler kam 2020 aus dem Nachwuchs des Hamburger SV zu D/A und erzielte seitdem in 94 Regionalliga-Spielen sieben Tore. "Ich freue mich sehr meinen Vertrag verlängert zu haben und damit in mein bereits fünftes Jahr bei D/A zu gehen. Im Verein fühle ich mich sehr gut aufgehoben und gerade die letzten Wochen haben mir große Freude bereitet, sodass ich voller Zuversicht auf die gemeinsame Zukunft blicke", so Geißen.