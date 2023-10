"Geile Leistung, guter Sieg": Tuchel lobt sein angeschlagenes Bayern-Team

Der FC Bayern München hat ein hartes Stück Arbeit in Mainz verrichtet und dabei auch Glück gehabt. Im Anschluss zeigte sich Trainer Thomas Tuchel dennoch zufrieden, zählte die Angeschlagenen auf - und machte sich Sorgen um Leon Goretzka.

Der Negativlauf ist beendet: Nach zuletzt drei Niederlagen in Mainz am Stück gewann der FC Bayern an diesem Samstag 3:1 und setzte sich damit in der Bundesliga-Spitzengruppe knapp hinter Tabellenführer Leverkusen und Verfolger Stuttgart fest.

Über die Umstände lässt sich aber streiten: Die nackten Zahlen etwa warfen 16:13 Torschüsse, mehr gewonnene Zweikämpfe sowie deutlich mehr gelaufene Kilometer für die teils frechen und vor allem mit dem Eigengewächs Brajan Gruda daherkommenden Mainzer aus. Mit dem 19-Jährigen tauschte Weltmeister Thomas Müller im Anschluss übrigens das Trikot und richtete ihm noch bei Instagram einen Gruß aus: "Arbeite weiter so hart, mein Freund."

Kurzum: Der noch sieglose Klub aus Rheinhessen hatte dem amtierenden Meister absolut Paroli geboten und hätte sich durchaus mit dem ein oder anderen Tor mehr belohnen können - Stichwort Weltklasse-Parade von Sven Ulreich in Abschnitt eins oder Pfostentreffer von Gruda im weiteren Verlauf.

"Den Sieg kann man heute nicht hoch genug bewerten"

"Manchmal wurden wir etwas fahrlässig beim Verteidigen, dafür wurden wir auch bestraft mit dem 1:2", erkannte nach Spielschluss diesbezüglich auch Bayern-Coach Thomas Tuchel. "Insgesamt wurden wir etwas schlampig vor der Pause." Und weiter: "Wir haben Phasen im Spiel, wo wir den Fuß zwar drin haben, aber nicht konsequent genug sind."

Dennoch erkannte Tuchel letzten Endes einen verdienten Bayern-Sieg und führte darüber hinaus an, dass einige Spieler mit Blessuren oder einer Vorgeschichte in dieses Bundesliga-Spiel gegangen waren - und der Dreier eben deshalb noch mehr Lob verdiente hatte: "Den (Sieg; Anm. d. Red.) kann man heute nicht hoch genug bewerten. Der Mata de Ligt spielt aus einer Verletzung, der ist noch gar nicht hundertprozentig fit. Der Josh (Kimmich; Anm. d. Red.) spielt aus einer Grippe mit Fieber, der Leon (Goretzka; Anm. d. Red.) spielt mit einem geschwollenen Knöchel. Die anderen (wie die anderen deutschen Nationalspieler oder Min-Jae Kim aus Südkorea; Anm. d. Red.) kommen vom Jetlag. Da freue ich mich. Geile Leistung, guter Sieg."

"Regeneration, Regeneration, Regeneration"

An der Hand verletzt: Leon Goretzka. IMAGO/eu-images

Apropos Goretzka: Der 28-Jährige, der das entscheidende 3:1 verbuchte hatte, hatte sich in den zweiten 45 Minuten bei einem Zweikampf im eigenen Strafraum an der linken Hand verletzt. Der Finger war daraufhin lang behandelt worden, ehe der DFB-Spieler das Spiel fortgesetzt hatte und dem Vernehmen nach direkt im Anschluss ins örtliche Krankenhaus zum Röntgen gebracht wurde.

"Wir haben ein bisschen Sorge mit Leon wie bei Serge (Gnabry; Anm. d. Red.) mit der Hand", so Tuchel in dieser Causa mit dem Vergleich eben zu Gnabry, der sich vor Wochen beim DFB-Pokal-Nachholspiel bei Preußen Münster den Unterarm gebrochen hatte und seither ausgefallen war. Ob eventuell ein Bruch des Fingers bei Goretzka vorliegt? "Ich weiß es nicht, es kann sein. Aber das ist nur eine Mutmaßung."

Allzu viel Spielraum im Münchner Kader gibt es nämlich nicht, wie der Trainer abschließend nochmals anmerkte: "Eine große Verletzungsepidemie können wir uns nicht erlauben, das ist klar. Von der Qualität sind wir aber komplett überzeugt." Man habe großes Vertrauen in alle Spieler - auch in die jungen Nachwuchstalente. Dennoch stehen in den nächsten gewohnt vollgepackten Herbstwochen viele Spiele in drei Wettbewerben an. Tuchel: "Jetzt können wir nur Regeneration, Regeneration, Regeneration anbieten auf höchstem Niveau - und dann geht es in Istanbul (am Dienstag um 18.45 Uhr in der Champions League; Anm. d. Red.) wieder ran an den Speck."