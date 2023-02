Geht der Dopingfall Vuskovic in die Verlängerung?

Am Donnerstag steht von 11 Uhr an auf dem DFB-Campus in Frankfurt der zweite Verhandlungstag im "Dopingfall Mario Vuskovic" an. Vieles deutet darauf hin, dass es nicht der letzte Tag sein wird.

HSV-Verteidiger Mario Vuskovic beteuert seine Unschuld. IMAGO/Philipp Szyza