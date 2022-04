Gegenstück zu Davies: Bayern buhlen um Mazraoui

Der FC Bayern München steckt mitten in den Planungen für die kommende Saison: Neben Ryan Gravenberch (19) könnte mit Noussair Mazraoui (24) noch ein weiterer Ajax-Profi zum deutschen Rekordmeister wechseln.

Das Interesse an Gravenberch ist längst kein Geheimnis mehr, selbst der Spieler hatte sich zuletzt zu einem potenziellen Bayern-Wechsel geäußert. Und seriösen Quellen aus den Niederlanden zufolge hat sich der Mittelfeldantreiber für einen Wechsel zum FCB entschieden, Spieler und Verein seien sich einig.

Zu klären ist allerdings die Ablöse, bei der sich die Bayern und Ajax annähern müssten. Kommt der Niederländer fürs zentrale Mittelfeld, steht auch die Zukunft von Marc Roca und/oder von Marcel Sabitzer zur Disposition. Gravenberch machte in dieser Saison 27 Ligaspiele (zwei Tore, fünf Vorlagen) für den Spitzenreiter der Eredivisie, dazu kommen acht Auftritte in der Königsklasse (ein Assist).

Doch Gravenberch ist nicht der einzige Profi, der von Mino Raiola vertreten wird und das Münchner Interesse auf sich gezogen hat. Die Rede ist von Noussair Mazraoui. Neben dem FC Barcelona buhlt der deutsche Rekordmeister um den Rechtsverteidiger von Ajax, der ablösefrei auf dem Markt ist.

Mit der Verpflichtung des marokkanischen Nationalspielers würde sich die Dringlichkeit eines neuen Innenverteidigers erledigen, trotz Niklas Süles Abschied zu Borussia Dortmund. Benjamin Pavard könnte, wie von ihm präferiert, dauerhaft nach innen rücken. Dayot Upamecano, der sich in der kommenden Saison steigern muss, Lucas Hernandez und der zuletzt für sich mit Leistung werbende Tanguy Nianzou komplettierten das Innenverteidiger-Quartett.

Bald zwei "Joker" für Nagelsmann?

Mazraoui wäre auf rechts das Gegenstück zu Alphonso Davies. Nagelsmann würde über zwei Schienenspieler, von ihm "Joker" genannt, verfügen, mit denen er je nach Taktik Dreier- oder Viererkette spielen lassen könnte. Mazraoui marschiert unentwegt mit nach vorne, was auch seine Zahlen in dieser Saison unterstreichen: Fünf Tore und zwei Vorlagen in 23 Ligaeinsätzen sprechen für ihn, dazu machte er alle acht Champions-League-Spiele (zwei Assists).