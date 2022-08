"Gegen höherklassige Angebote entschieden": Essen hofft auf Götze

Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen hat nochmal auf dem Transfermarkt nachgelegt: Mittelfeldspieler Felix Götze wechselt vorerst leihweise ins Team in Trainer Christoph Dabrowski - und soll im Abstiegskampf sofort weiterhelfen.

Zum Bruderduell der Götzes kommt es in dieser Saison nicht mehr: Felix Götze, jüngerer Bruder von Weltmeister-Torschütze Mario, verlässt Bundesligist FC Augsburg und schließt sich Drittligist Rot-Weiss Essen an. Der 24-Jährige wird vorerst ausgeliehen, im Falle des Klassenerhalts wird er aber fest verpflichtet, teilte RWE am Montagabend mit.

"Felix ist ein Top-Spieler, der die 3. Liga kennt und in der vergangenen Saison als Stammspieler mit dem 1. FC Kaiserslautern aufgestiegen ist. Aus seiner Zeit dort kennt Felix auch den Umgang mit Drucksituationen. Felix ist ein Kind des Ruhrgebiets und wir freuen uns daher umso mehr, dass er sich gegen höherklassige Angebote und für unseren Weg entschieden hat", teilte Essens Sportdirektor Jörn Nowak mit.

Götze soll sofort weiterhelfen

Nach der langersehnten Rückkehr in die Drittklassigkeit steckt der Traditionsklub am Tabellenende fest. Dabrowskis Team ist nach sechs Spielen noch sieglos, spielte lediglich dreimal Remis. Zu wenig, und nachdem nun auch noch Mittelfeldspieler Thomas Eisfeld verletzt ausfällt, legten die Verantwortlichen zuletzt bereits mit Mittelfeldspieler Clemens Fandrich nach.

Nun stößt auch Götze zum Team, der vergangene Saison bereits an den späteren Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern verliehen war. "Wir möchten unserem Defensivspiel zusätzliche Stabilität verleihen und sind uns sehr sicher, dass Felix uns bei diesem Vorhaben helfen wird. Er ist ein flexibel einsetzbarer Spieler und verfügt über eine hohe körperliche Präsenz. Dadurch, dass er die Sommervorbereitung bei einem Bundesligisten absolviert hat, kann er uns sofort weiterhelfen", hofft Dabrowski.

Nur sechs Bundesligaspiele

Der gebürtige Dortmunder Götze wurde einst im Nachwuchs des BVB und bei Bayern München ausgebildet. 2018 wagte er den Sprung nach Augsburg, wo er aber lediglich sechs Bundesligaspiele absolvierte (ein Tor).