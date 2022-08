Essen muss länger auf Eisfeld verzichten

Thomas Eisfeld steht Rot-Weiss Essen in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung.

Wie der Drittligist am Montag mitteilte, hat sich Thomas Eisfeld einen Innenbandanriss zugezogen. Der 29-Jährige, der in seiner Karriere schon beim FC Arsenal und beim FC Fulham unter Vertrag stand, hat sich im Auswärtsspiel bei Mit-Aufsteiger SpVgg Bayreuth (1:1) zugezogen. Schon vor der Pause musste Eisfeld ausgewechselt werden.

Eingehende Untersuchungen haben nun die schwerwiegende Verletzung bestätigt. Eisfeld wird RWE damit mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen, teilte der Klub mit.

Eisfeld, der im Januar 2021 an die Hafenstraße kam und mit neun Torbeteiligungen in 15 Rückrunden-Spielen maßgeblichen Anteil am Aufstieg hatte, war in der neuen Saison in allen sechs Partien im Einsatz (eine Vorlage).