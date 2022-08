Kann "mit Drucksituationen umgehen": RWE verpflichtet Fandrich

Rot-Weiss Essen hat die Verpflichtung von Clemens Fandrich bekannt gegeben. Der 31-jährige Mittelfeldspieler war zuletzt vereinslos.

"Clemens Fandrich ist ein sehr erfahrener und aggressiver Spieler, der darüber hinaus auch offensiv in der Spielfortsetzung seine Akzente setzen kann", stellt Sportdirektor Jörn Nowak den Neuzugang auf der Vereinswebseite vor, "er hat in den vergangenen Jahren viel erlebt und ist es gewohnt, mit Drucksituationen umzugehen."

Fandrich wurde bei Energie Cottbus ausgebildet und gab dort auch sein Zweitligadebüt. Über RB Leipzig führte der Weg zu Erzgebirge Aue, wo der 31-Jährige sieben Jahre verbrachte. Diese Zeit wurde nur von einem einjährigen Aufenthalt beim FC Luzern in der Schweiz unterbrochen. Insgesamt lief Fandrich 213-mal in der 2. Bundesliga auf, dazu kommen noch 20 Einsätze in der 3. Liga.

Fandrich soll Stabilität liefern

Über die dazugewonnene Erfahrung im Kader freut sich Nowak sehr: "Clemens war in den vergangenen Jahren unumstrittener Stammspieler bei einem etablierten Zweitligisten. Er wird unserem Spiel mehr Stabilität verleihen."

Zuletzt hielt sich Fandrich beim Regionalligisten Chemnitzer FC fit. "Er kommt er in einer sehr guten körperlichen Verfassung zu uns und kann uns so direkt weiterhelfen", so Nowak.