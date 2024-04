Gegen Hansa? Oder im Volkspark? FC St. Pauli und der Tag X

Paderborns Trainer Lukas Kwasniok sprach am Ostersonntag aus, was sich seit Wochen abzeichnet: Es geht nicht mehr darum, ob der FC St. Pauli aufsteigt, sondern nur noch darum, wann.

Elf Punkte Vorsprung auf Platz drei sprechen eine klare Sprache, die Leistungen seit Januar 2023, dem ersten Spiel unter Fabian Hürzeler, ebenfalls.

"Euch wird keiner mehr aufhalten"

St. Paulis Trainer mag zumindest in der Öffentlichkeit keine Blicke, die über das kommende Wochenende hinausgehen. Dass sein Gegenüber Kwasniok ihm auf der Pressekonferenz nach St. Paulis 2:1-Erfolg mitgab, "Euch wird keiner mehr aufhalten" nahm Hürzeler mit einer Miene auf, die keinerlei Rückschlüsse darauf ließ, ob seine Mannschaft zuvor nun gewonnen oder verloren hatte. "Ich", sagt der 31-Jährige zu möglichen Hochrechnungen, wann der Tag kommen könnte, "weiß erst mal nur, dass wir nächste Woche ein sehr schweres Auswärtsspiel in Karlsruhe haben, bei einer der aktuell besten Mannschaften."

Aber wann könnte es so weit sein? Angesichts von aktuell elf Zählern mehr als der Dritte Düsseldorf wäre, wenn St. Pauli und der Verfolger von nun an jedes Spiel gewinnen würden, der 31. Spieltag das mögliche Aufstiegsdatum. Es wäre ein Heimspiel gegen Hansa Rostock - und hätte für die Anhänger angesichts der Rivalität eine besondere Note. Fraglos noch besonderer und brisanter wäre die Konstellation eine Woche darauf, im Stadt-Derby beim HSV.

"Das müssen wir aufarbeiten"

Hürzeler schiebt Gedankenspiele dieser Art ganz weit von sich und der Mannschaft weg, mahnt vor dem Samstagabendspiel beim KSC: "Wir hatten gegen Paderborn eine Phase, in der wir es nicht gut gemacht haben, das müssen wir aufarbeiten." Was langweilig und nach einem Tritt auf die Euphoriebremse klingt, wird von der Mannschaft ausdrücklich mit getragen. "An unserer Herangehensweise", erklärt Mittelstürmer Johannes Eggestein, "werden wir trotz des Vorsprungs jetzt nichts ändern. Warum auch? Wir fahren ja gut damit."

Keine Hochrechnungen auf St. Pauli - aber zumindest auch kein Understatement. "Wir sind jetzt relativ nah dran, uns unseren großen Traum zu erfüllen", sagt Topscorer Marcel Hartel und stimmt mit Paderborns Coach Kwasniok in gewisser Weise überein: "Wir kommen ihm jede Woche ein Stück näher."