Gegen die "Weltauswahl": Gedanken an einen historischen Sieg

Im jüngsten Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg bekam der VfL Bochum seine Grenzen deutlich aufgezeigt. Gegen Dortmund soll nun eine ähnliche Leistung her wie in der vorigen Saison.

Feierte in der vergangenen Saison einen 4:3-Sieg in Dortmund: Der VfL Bochum. IMAGO/Kirchner-Media

Es sind Erinnerungen, die jedem Bochumer Fan eine Gänsehaut bereiten. Die Schlussphase der Saison 2021/22, der 32. Spieltag, Bochum unter Druck, die Partie beim Nachbarn Borussia Dortmund. Mit einem 4:3 schaffte der VfL einen historischen Sieg und sicherte sich den Klassenerhalt.

Bemerkenswert ganz nebenbei bei diesem Erfolg: Es war der bisher letzte Sieg, den der VfL nach einem Rückstand einfuhr. Lagen die Bochumer danach in einem Spiel zurück, gelang es nie, die Partie zu drehen. 19 von 20 Spielen gingen verloren.

Letsch betitelt BVB als "Weltauswahl"

Erst vor sechs Tagen erlebte der VfL an der Castroper Straße eine deutliche Abfuhr gegen Wolfsburg und zeigte beim 1:5 gravierende individuelle Schwächen sowie kuriose Patzer. Gegen Dortmund wartet eine womöglich noch stärkere Offensivabteilung, ein insgesamt hochklassigen Gegner, "wie Platz 1 derzeit belegt aktuell die stärkste Mannschaft in Deutschland", so Trainer Thomas Letsch.

Nicht nur das: "Eine Weltauswahl", so Letsch, stehe da auf dem Platz "und sie kommen als Tabellenführer natürlich auch mit reichlich Selbstvertrauen", so der Trainer. "Flutlicht, super Stimmung, ein toller Gegner, was kann es Schöneres geben? Wir freuen uns jedenfalls auf diesen Abend."

Gamboa winkt die Startelf

Mit Blick auf das Personal stehen Letsch quasi alle Möglichkeiten offen, nur der angeschlagene Philipp Förster ist aktuell nicht einsatzbereit. Zu erwarten ist, dass Cristian Gamboa erstmals nach seiner Verletzung wieder anstelle des gegen Wolfsburg deutlich überforderten Jordi Osei-Tutu zur Startelf gehören wird . "Mit seiner Intensität und seinem Einsatz tut er der Mannschaft gut", so Letsch.

Die Position vor ihm dürfte wieder Takuma Asano einnehmen, der zuletzt für Simon Zoller Platz machen musste. Überdies deutet sich an, dass der Ex-Dortmunder Patrick Osterhage gemeinsam mit Kapitän Anthony Losilla die Doppel-Sechs bilden wird.

VfL droht Negativrekord

Auf der Hand liegt auch, dass Erhan Masovic und Ivan Ordets im Zentrum der Viererkette verteidigen werden. Der zuletzt wegen einer Fleischwunde am Oberschenkel pausierende Keven Schlotterbeck könnte gegen Dortmund immerhin schon wieder zum Kader gehören.

Noch ein Blick auf die Statistik: Bereits 66 Gegentore kassierte Bochum in dieser Saison, das ist Ligahöchstwert. Der Vereinsnegativrekord ist nicht mehr fern: 1983/84 ließ der VfL 70 Gegentore zu.