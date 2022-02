Gegen die Bayern: Riemann fällt aus, Esser übernimmt

Schreck für den VfL Bochum bei der Vorbereitung auf das Spiel gegen die Bayern am Samstag: Manuel Riemann kann nicht zum Einsatz kommen, Routinier Michael Esser rückt zwischen die Pfosten.

Kleine Kuriosität vor dem Treffen mit dem Rekordmeister am Samstag an der Castroper Straße: Die Bayern müssen auf ihren am Knie operierten Stammkeeper Manuel Neuer verzichten, der VfL Bochum kann ebenfalls seine Nummer 1, Manuel Riemann, nicht einsetzen.

"Manu fühlte sich am Mittwoch Nachmittag etwas unwohl. Sein Corona-Test war positiv, er wird uns also definitiv nicht so Verfügung stehen gegen die Bayern", so Trainer Thomas Reis.

Nur Bochumer Siege mit Ersatzmann Esser

Übernehmen wird also am Samstag der im Sommer von Hannover 96 zurückgekehrte Michael Esser, reichlich erfahren, äußerst athletisch, oft ein ruhender Pol. Bisher erlebte Esser schon zwei siegreiche Pflichtspiele mit dem VfL, beide gegen den FC Augsburg, als Bochum beim 3:2 in der Bundesliga einen Sieg einfuhr und auch im Pokal gegen den gleichen Gegner eine Runde weiter kam.

"Können ihn immer reinwerfen"

"Michael Esser ist erfahren genug, ist im Training immer auf Top-Niveau", berichtet Reis. "Wir haben einen tollen zweiten Torwart, den wir immer reinwerfen können." Die konkreten Aussichten auf das Spiel am Samstag: "Er wird am Samstag sicherlich ein bisschen was zu tun bekommen und kann sich entsprechend zeigen", so Reis.

Was lernte der VfL aus dem 0:7?

Bisher zeigte sich der Aufsteiger in eigener Umgebung ziemlich heimstark. Nur acht Gegentore gab es bisher in zehn Heimspielen, das ist der zweitbeste Wert der Liga. In Erinnerung ist aber auch noch die böse Pleite im Hinspiel, als der VfL in München beim 0:7 die höchste Niederlage seiner Vereinsgeschichte einstecken musste.

Nun will die Mannschaft von Thomas Reis beweisen, dass sie einen Lernprozess durchgemacht hat. Gerade in der Rückrunde hat der VfL sich vor allem in der Defensive stark verbessert gezeigt. Jetzt folgt also ein Test auf Herz und Nieren. Und das ohne den Stamm-Torhüter.

Oliver Bitter