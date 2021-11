Gefälschtes Impfzertifikat? Werder sieht "keinen Grund, zu zweifeln"

Werder Bremen hat Markus Anfang am Freitag den Rücken gestärkt, nachdem tags zuvor bekannt wurde, dass gegen den Trainer Ermittlungen wegen eines gefälschten Impfzertifikates laufen.

"Markus hat uns versichert, dass alles korrekt gelaufen ist und dass er auch geimpft ist", sagte Baumann am Freitag nach dem Abschlusstraining der Bremer, das von Anfang geleitet wurde. "Und von daher gibt es aus unserer Sicht auch keinen Grund, daran zu zweifeln." Werder bestreitet am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) das Zweitliga-Topspiel gegen Schalke 04.

Die Staatsanwaltschaft Bremen hatte am Freitagmorgen bestätigt, dass sie ein Ermittlungsverfahren gegen Anfang eingeleitet hat. Hintergrund ist eine Strafanzeige des Gesundheitsamts Bremen gegen Anfang. Der 47-Jährige steht demnach im Verdacht, ein gefälschtes Impfzertifikat benutzt zu haben. Anfang hatte die Vorwürfe in einer Vereinsmitteilung am späten Donnerstagabend bereits zurückgewiesen. "Ich habe genau wie jeder andere doppelt geimpfte Bürger meine beiden Impfungen in einem offiziellen Impfzentrum erhalten und dafür die entsprechenden Aufkleber im gelben Impfpass bekommen", wurde Anfang dabei zitiert.