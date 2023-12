Gamboa: Fast abgeschrieben - aber unkaputtbar

Nach der mäßigen Darbietung beim 1:3 gegen die TSG Hoffenheim wird Thomas Letsch seine Mannschaft gegen Union Berlin umbauen. Ein Routinier aber dürfte seinen Platz in der Defensive behalten.

Ziemlich sang- und klanglos ging der VfL Bochum am Freitagabend in Sinsheim baden. Fünf Spiele ohne Niederlage hatten zuvor vermuten lassen, dass der VfL zu einer gewissen Stabilität gefunden und sich auch in der Defensive deutlich verbessert hat. Dass die Partie gegen die TSG Hoffenheim allerdings ziemlich glatt verloren ging, lag gewiss nicht allein am Fehlen von Abwehrchef Keven Schlotterbeck. Immerhin aber wird der Innenverteidiger zum Spiel gegen Union am Samstag in die Startelf zurückkehren.

Gamboa ist gesetzt

Dann wird gewiss auch Cristian Gamboa, wie zuletzt gewohnt, zur ersten Besetzung gehören, ganz egal, ob Letsch mit einer Dreier- oder Viererkette spielen lässt. Dabei war der kampfstarke Verteidiger aus Costa Rica zu Saisonbeginn eigentlich abgeschrieben, hat aber mittlerweile den prominenten Konkurrenten wieder überflügelt.

Denn in den ersten Spielen war Felix Passlack, gekommen von Borussia Dortmund, gesetzt auf der rechten Seite. Offenbar der ideale Mann, um im neuen Defensivsystem die rechte Seite zu besetzen. Passlack galt beim BVB lange als Riesentalent, bringt immerhin schon Erfahrung aus der Champions League und jahrelanges Training auf Top-Niveau mit. Logisch also, dass Passlack beim Start die Nummer 1 war in Letschs Plänen für die rechte Seite.

Wichtig für den Zusammenhalt

Kein Platz mehr also für Cristian Gamboa, der beim VfL schon viel erlebte, zur Aufstiegsmannschaft gehörte und lange Zeit auf der rechten Seite gesetzt war? Oh nein. Gamboa hat sich als unkaputtbar erwiesen, er ließ nicht locker, drängte sich im Training auf, und wies nun erneut nach, wie wichtig er mit seiner aggressiven Spielweise für die Mannschaft sein kann. Dabei ist er manchmal etwas zu ungestüm, geht vielleicht auch mitunter zu früh ins Tackling, ist mit seiner optimistischen Art aber auch in der Kabine ganz wichtig für den Zusammenhalt im Team.

Längst hat er in Bochum seinen Vertrag bis 2025 verlängert; der "aggressive Leader" ist nach wie vor einer der Publikumslieblinge. "Cristian ist ein wichtiges Element unseres Kaders, er ist einer, der immer vorangeht", kommentierte Sportdirektor Marc Lettau neulich bei der Vertragsverlängerung. "Er ist ein absoluter Musterprofi, der sich nicht schont und trotz seiner intensiven Spielweise immer noch über eine erstaunliche Physis verfügt."

Liefert immer 100 Prozent Einsatz

34 ist der einsatzfreudige Verteidiger mittlerweile und viele hatten ihm dieses Comeback gar nicht zugetraut. Klar, mitunter unterlaufen ihm Stellungsfehler, nicht immer ist er voll auf der Höhe, liefert aber immer 100 Prozent Einsatz und kann mit seiner energischen Art die Mitspieler mitreißen. Gamboa also ist einer der Dauerbrenner, zudem einer der erfahrensten im Kader, wenn auch insgesamt im Fußball noch nicht ganz so lange dabei wie sein Capitano. Der erlebte zwar am Freitag in Sinsheim viel Frust wegen der insgesamt schwachen Vorstellung der Bochumer, feierte aber ein besonderes Jubiläum.

Während Kollege Christopher Antwi-Adjei seine 100. Begegnung in der Bundesliga bestritt, absolvierte Anthony Losilla sein 300. Ligaspiel für den VfL, davon 223 in der 2. Liga und 77 in der Bundesliga. Ob der Dauerläufer in der Bundesliga noch die 100 voll macht? Der Vertrag des Franzosen, der im März 38 wird, läuft schließlich noch bis 2025. Voraussetzung für dieses Jubiläum ist aber natürlich der Bochumer Klassenerhalt.