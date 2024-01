Fußball-Highlights 2024: Die wichtigsten Termine im Überblick

Das Jahr 2024 verspricht im Fußball eine interessante und abwechslungsreiche Zeit. Neben der Europameisterschaft in Deutschland ist auch auf Vereinsebene mit einigen Höhepunkten zu rechnen. Der kicker liefert einen Überblick.

Während beispielsweise in der englischen Premier League der FC Liverpool und Newcastle United (4:2) am Neujahrstag aufeinandertrafen, ruht der Ball im deutschen Vereinsfußball zu Beginn des neuen Jahres noch. Nichtsdestotrotz darf auch in Deutschland 2024 mit einer Vielzahl an fußballerischen Highlights gerechnet werden.

Herren: Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga

So nimmt bei den Herren die Bundesliga den Spielbetrieb nach der Winterpause am 12. Januar wieder auf. Den Auftakt an jenem 17. Spieltag, der gleichbedeutend mit dem Ende der Hinrunde ist, machen der FC Bayern München und die TSG Hoffenheim (20.30 Uhr). Die Frage, ob die Münchner die Meisterschaft zum zwölften Mal in Folge gewinnen können, klärt sich spätestens am 34. Spieltag, der am 18. Mai ausgetragen wird. Das Eröffnungsspiel der Saison 2024/25 ist unterdessen auf den 23. August terminiert.

Eine Woche später rollt in der 2. Bundesliga wieder der Ball. Mit den Aufeinandertreffen von Karlsruhe und Osnabrück sowie Kiel und Braunschweig (18.30 Uhr) beginnt am 19. Januar im Gegensatz zur Bundesliga aber bereits die Rückrunde in Liga zwei. Zum Showdown am 34. Spieltag kommt es dagegen einen Tag später, also am 19. Mai. Die neue Spielzeit beginnt dann am 2. August.

In der 3. Liga deutet zur Winterpause vieles auf die Aufstiege der derzeitigen Spitzenreiter Jahn Regensburg und Dynamo Dresden hin. Wieder im Einsatz sind die beiden Teams am 20. Januar, am Vortag trifft Erzgebirge Aue indes schon auf Rot-Weiss Essen (19 Uhr). Der Saisonabschluss der 3. Liga erfolgt parallel zur Bundesliga am 18. Mai. Die darauffolgende Sommerpause endet mit dem Start der neuen Saison am 2. August.

Herren: DFB-Pokal und Supercup

Zwischen dem 30. Januar und dem 7. Februar duellieren sich der FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC und der 1. FC Kaiserslautern, Bayer 04 Leverkusen und der VfB Stuttgart sowie der 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach im Viertelfinale des DFB-Pokals. Die beiden Halbfinalduelle gehen am 2. und 3. April über die Bühne, ehe am 25. Mai das Endspiel in Berlin folgt.

Zwischen dem 16. und 19. August findet die erste Runde der neuen DFB-Pokalsaison statt. Nicht mit von der Partie sein werden dabei vorerst die beiden Mannschaften, die aufgrund des Supercups am 17. August ihre Pokal-Auftaktduelle am 27. und 28. August nachholen müssen.

Herren: Champions League, Europa League und Conference League

Die Champions League rückt ab dem 13. Februar mit den ersten Achtelfinalbegegnungen wieder in den Mittelpunkt des Geschehens. Die Runde der letzten 16 endet am 13. März unter anderem mit dem Rückspiel des BVB gegen die PSV Eindhoven (21 Uhr). Anschließend geht es im bedeutsamsten Wettbewerb des europäischen Vereinsfußballs mit dem Viertelfinale (9. bis 17. April), dem Halbfinale (30. April bis 8. Mai) und dem Endspiel in Wembley am 1. Juni weiter.

Im Gleichschritt fahren währenddessen die Europa League und die Conference League fort. In beiden Wettbewerben finden sowohl die K.-o.-Runden-Play-offs (15. bis 22. Februar), das Achtelfinale (7. bis 14. März), das Viertelfinale (11. bis 18. April) und das Halbfinale (2. bis 9. Mai) an denselben Tagen statt. Einzig bei den Endspielen kommt es zu Unterschieden: Das Finale der Europa League steigt am 22. Mai in Dublin; das der Conference League am 29. Mai in Athen.

Die neue Spielzeit der Champions League, die einige grundlegende Änderungen am Modus der Königsklasse bereithält, startet vom 17. bis 19. September mit der Gruppenphase. Wenige Tage später - am 26. September - gehen schließlich auch die ersten Gruppenspiele der ebenso auf 36 Teams aufgestockten Europa League über die Bühne. Der erste Gruppenspieltag der Conference League ist dagegen auf den 3. Oktober terminiert.

Herren: Deutsche Nationalmannschaft

Die DFB-Elf eröffnet das Jahr 2024 mit Testspielen in Frankreich (23. März, 21 Uhr) und gegen die Niederlande (26. März, 20.45 Uhr). Mitte Juni beginnt dann die Europameisterschaft im eigenen Land, bei der das deutsche Team in der Gruppenphase auf Schottland (14. Juni, 21 Uhr), Ungarn (19. Juni, 18 Uhr) und die Schweiz (23. Juni, 21 Uhr) trifft.

Den gesamten EM-Spielplan finden Sie hier.

Frauen: Bundesliga und 2. Bundesliga

Die Frauen-Bundesliga gönnt sich eine rund sechswöchige Winterpause, ehe die Hinrunde mit dem zwischen dem 26. und 29. Januar ausgetragenen 11. Spieltag beendet wird. Nachdem die Spielzeit 2023/24 am 20. Mai endet, kommt es am 30. August zum Eröffnungsspiel der neuen Saison.

In der 2. Frauen-Bundesliga nehmen die Teams den Spielbetrieb im neuen Jahr dagegen erst am 18. Februar wieder auf. Das Saisonfinale findet am 26. Mai statt. In der Folge steht eine rund dreimonatige Sommerpause an - am Wochenende zwischen dem 23. und 25. August startet die neue Spielzeit.

Frauen: DFB-Pokal und neuer Supercup

Während im DFB-Pokal der Frauen anfangs noch die Achtelfinalduelle zwischen Offenbach und dem FC Bayern (21. Januar, 14 Uhr) sowie Frankfurt und Freiburg (22. Januar, 18.30 Uhr) nachgeholt werden, geht es zwischen dem 5. und 7. März mit dem Viertelfinale weiter. Anschließend folgen das Halbfinale (30. und 31. März) und das Endspiel in Köln am 9. Mai. Parallel zu den Männern beginnt auch die neue Pokalsaison der Frauen zwischen dem 17. und 19. August.

Zudem kommt es 2024 auch zur Rückkehr des deutschen Supercups bei den Frauen - diesen Beschluss verkündete der DFB noch im Dezember des Vorjahres. Wann die Partie stattfindet, steht aktuell noch nicht fest.

Frauen: Champions League

In der Women's Champions League stehen derweil noch die zwei letzten Gruppenspieltage (24./25. und 30./31. Januar) aus. Im Anschluss geht es mit der K.-o.-Runde weiter, die sich in Form von Viertelfinale (19. bis 28. März), Halbfinale (20. bis 28. April) und dem Finale in Bilbao am 25. Mai darstellt. Die Gruppenphase der Saison 2024/25 beginnt indes am 8. und 9. Oktober.

Frauen: Deutsche Nationalmannschaft

Bei den DFB-Frauen steht zu Beginn des Jahres lediglich das Halbfinalduell in der Nations League gegen Frankreich auf dem Programm (23. Februar, 21 Uhr). Je nach Ausgang dieser Partie geht es für Deutschland mit dem Spiel um Platz 3 oder dem Endspiel (28. Februar) weiter.