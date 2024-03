Funkel über Aches Verletzung: "Wir Fußballer wissen, was das bedeutet"

In Hannover durfte sich der 1. FC Kaiserslautern über einen Punkt freuen, bezahlte diesen aber teuer. Toptorjäger Ragnar Ache droht in den kommenden Wochen auszufallen.

Verletzte sich beim Auswärtsspiel in Hannover am hinteren Oberschenkel: Lauterns Toptorjäger Ragnar Ache. IMAGO/Steinbrenner

Nach dem 1:1 in Hannover trat ein durchaus zufriedener Friedhelm Funkel vor das Sky-Mikrofon und lobte seine Mannschaft für eine konzentrierte Leistung. "Wir haben mit viel Herzblut verteidigt", hielt der 70-jährige Coach fest und wusste den Wert des Punktgewinns zu schätzen. "Der eine Punkt hilft uns weiter, davon bin ich überzeugt." Weil Eintracht Braunschweig und Hansa Rostock jeweils dreifach punkteten, stand der FCK einmal mehr unter Zugzwang - und lieferte.

Führungstor war einstudiert

Zwar ärgerte sich Funkel ein bisschen über Tobias Raschls Lattenkracher in der Nachspielzeit, welcher wohl im Falle eines Erfolgs den Auswärtssieg bedeutet hätte, dennoch wollte sich der Coach aber lieber über die erfreulichen Ansätze unterhalten. "Das Tor, das wir erzielt haben, haben wir genau so gewollt", gewährte Funkel Einblick in die Trainingsüberlegungen der Roten Teufel. "Schön, dass man sieht, dass die Arbeit belohnt wird." Einen Wermutstropfen musste der FCK trotz des Remis beim Aufstiegsaspiranten aus Hannover aber hinnehmen.

Als sich Ragnar Ache in der 60. Minute nach einem Sprint ohne gegnerische Einwirkung den hinteren Oberschenkel hielt, ahnte Funkel schon Schlimmeres. "Wir Fußballer wissen, was das bedeutet. Da wird irgendwas Muskuläres passiert sein." Funkel sprach von mindestens einem "Muskelfaserriss" beim 14-Tore-Mann und einem "schlechten Gefühl", was ihm der Torjäger selbst im Gespräch vermittelt hatte. Trotz des drohenden, wochenlangen Ausfalls des Stürmers richtete Funkel den Blick nach vorne und verwies auf die kommenden, "schwierigen Spiele" gegen Fortuna Düsseldorf, den Hamburger SV & Co. - nicht zu vergessen natürlich, das Pokal-Halbfinale beim 1. FC Saarbrücken.

"Dieses Spiel gibt mir Hoffnung, dass wir in den kommenden Wochen nicht chancenlos sind", gibt sich Funkel kämpferisch. Mit nun 29 Punkten steht der FCK zwei Zähler vor einem direkten Abstiegsrang, auf Hansa Rostock auf Platz 16 beträgt der Vorsprung einen Punkt.