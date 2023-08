Frühes Aus für Tottenham: Spurs verlieren Stadtduell im Elfmeterschießen

Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung der Spurs in der zweiten Hälfte setzte sich der Stadtrivale Fulham letztendlich verdient im Elfmeterschießen durch und zieht in die 3. Runde des Carabao Cups ein.

Schon vor Spielbeginn war Spurs-Neuzugang Manor Solomon im Fokus der Aufmerksamkeit: Der Israeli war noch vergangene Saison an die Cottagers verliehen und feierte zudem sein Startelf-Debüt für die Nordlondoner. Doch blieb er nicht der einzige Neue in der Startelf. Trainer Ange Postecoglou wechselte neunmal. Nur Richarlison und der Ex-Wolfsburger Micky van de Ven verblieben im Vergleich zum Sieg in der Premier League bei Bournemouth in der Startelf.

Fulham von Beginn an im Spiel

Diese große Rotation war auch den Spurs sofort anzumerken, von Beginn an übernahm der Gastgeber die Initiative. Das frühe sowie mutige Pressing der Cottagers führte zu großen Problemen: Rodrigo Muniz kam nach hohem Ballgewinn von Robinson zur ersten Torchance der Partie (7.) und Torhüter Forster ließ sich von Reed überraschen (12.).

Passend zum schwachen Auftritt in der ersten Hälfte halfen die beiden Innenverteidiger der Nordlondoner dann bei der Führung für den Gastgeber mit. Davinson Sanchez ließ sich von Tom Cairney schwindelig spielen und Sommer-Neuzugang van de Ven fälschte den Ball unglücklich ins eigene Tor ab (19).

Wer auf ein Aufbäumen der Gäste hoffte, wurde allerdings schnell enttäuscht. Weiter zeigte sich die Abwehr als Unsicherheitsfaktor. Van de Ven klärte einen Konter nicht konsequent und ermöglichte so die nächste Chance für die Gastgeber (32.).

Es dauerte bis zur 38. Minute bis der erste Torschuss der Spurs in die Statistik einfloss. Das Team von Postecoglou durfte sich viel mehr bei Forster bedanken, dass Rodrigo Muniz in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nicht auf 2:0 erhöhte (45.+1).

Tottenham kommt verbessert aus der Pause

Zwar startete die zweite Hälfte nur mit einem Wechsel, doch die Gäste wurden fortan besser und drängten auf den Ausgleich. Zuerst verpassten zwar Richarlison (53.) und Höjbjerg (55.) diesen noch, doch konnte Richarlison früh in der zweiten Halbzeit nach Flanke von Perisic die Führung egalisieren (56.). Bitter für Fulham: Kenny Tetes Schuh ging im Vorfeld der Chance von Höjbjerg kaputt, sodass die Cottagers beim Gegentor in Unterzahl agierten.

In der folgenden entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten: De Cordova-Reid (69.) und Wilson (74.) vergaben für die Cottagers, für die Spurs, bei denen mittlerweile Kapitän Son auf dem Feld stand, Solomon und Scarlett (81.).

Spurs verspielen bereits im August den ersten Titel der Saison

Nachdem Wilson (90.) und der eingewechselte Jimenez (90.+5) Spurs-Torhüter Forster nicht überwinden konnten, musste, wie bis zum Viertelfinale im Carabao Cup üblich, nach 90 Minuten nicht die Verlängerung, sondern das Elfmeterschießen entscheiden.

In diesem zeigten die ersten fünf Spieler keine Nerven, erst Sanchez scheitert als sechster Schütze an Fulham-Torhüter Marek Rodak. Zwar konnte Maddison noch für die Spurs verwandeln, aber nachdem Palhinha und Tete das gleiche Kunststück gelang, verspielten die Spurs schon im August den ersten Pokal der neuen Saison.

Für die es am Samstag (16 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Burnley in der Premier League weitergeht. Zur selben Zeit ist Fulham beim Meister Man City gefordert.