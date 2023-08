8:9 im Elfmeterschießen: Farke und Leeds von Salford düpiert

Der Underdog hat dem Favoriten ein Schnippchen geschlagen: Viertligist Salford City hat Premier-League-Absteiger Leeds United und seinen Coach Daniel Farke in der zweiten Runde des League Cup aus dem Wettbewerb gekegelt.

Für den ehemaligen Gladbacher Trainer Daniel Farke und Leeds United läuft es weiter nicht nach Wunsch. Der Premier-League-Absteiger, mit einem Sieg, zwei Remis und einer Niederlage nur mäßig in die Championship-Saison gestartet, musste sich in der zweiten Runde des englischen Ligapokals überraschend dem Viertligisten Salford City mit 8:9 im Elfmeterschießen beugen.

Ausgerechnet der ehemalige Leeds-Profi Matt Smith brachte Außenseiter Salford in Führung, Pascal Struijk (76.) glich für die Whites aus. Nach 90 Minuten blieb es beim 1:1 - und nachdem es in diesem Wettbewerb keine Verlängerung gibt, musste die Entscheidung vom Punkt her und da waren die Gastgeber die Glücklicheren.

Im einzigen Erstliga-Duell des Tages schaltete der FC Fulham den Londoner Nachbarn Tottenham Hotspur aus, die Cottagers gewannen das Elfmeterschießen im eigenen Stadion mit 5:3. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 (1:0) gestanden.

Die Europapokal-Teilnehmer steigen erst in der dritten Runde ein.