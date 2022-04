Für Thiede ist die Saison gelaufen

Karlsruhes Rechtsverteidiger Marco Thiede wird wegen seiner Sprunggelenksverletzung in dieser Spielzeit nicht mehr auflaufen.

Marco Thiede läuft in dieser Saison nicht mehr für den KSC auf. imago images/Eibner

Wie der Karlsruher SC mitteilt, ist die Saison für Marco Thiede beendet. Die erneute Sprunggelenksverletzung, die sich der Verteidiger vor ein paar Wochen zuzog, bremst den 29-Jährigen aus.

KSC-Cheftrainer Christian Eichner sagte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag in Hannover (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker): "Für Marco Thiede ist die Runde vorbei, da gehen wir kein Risiko mehr ein. Seine Situation ist nicht ganz so dramatisch, sondern wird konservativ behandelt. Wir wollen zum Trainingsstart zur neuen Saison möglichst alle Spieler begrüßen, die aktuell verletzt raus sind, dazu gehört auch er."