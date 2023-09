"Für mich keine Überraschung": Leverkusen feiert Startrekord

Leverkusen ist überragend in die Saison gestartet und hat nun einen Rekord aufgestellt. Das 3:0 in Mainz zeigte auch, dass es bei Bayer ohne Spektakel geht.

"Es war sicherlich nicht so spektakulär wie in den letzten fünf Bundesliga-Spielen, aber das soll uns egal sein. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, nicht spektakulär, aber drei Punkte mit nach Hause genommen", sagte Granit Xhaka nach dem 3:0 in Mainz am "Sky"-Mikrofon. "Wir arbeiten jeden Tag hart und präzise, deswegen ist das für mich keine Überraschung."

Leverkusen agierte in Mainz sehr effizient, nutzte seine Chancen sauber aus. Natürlich auch ein wichtiger Entwicklungsschritt in einer Saison, an deren Ende es Titel geben soll. "Wir haben das Spiel von Mainz angenommen, bei den Standards waren wir wach, haben die Zweikämpfe gut geführt. Wir gehen natürlich glücklich in Führung, in der zweiten Halbzeit haben wir es dann souverän gemacht und zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt", freute sich Jonas Hofmann, der das dritte Tor markierte.

Mit 16 von 18 möglichen Punkten ist die Werkself nahezu perfekt in die Saison gestartet. Es ist der beste Bundesliga-Start der Klub-Geschichte für Bayer, in der Spielzeit 2013/14 war es zum selben Zeitpunkt ein Zähler weniger.

Hofmann: "Vieles ist möglich"

Trotz des starken Starts bleiben sie in Leverkusen auf dem Teppich. "Es macht sehr viel Spaß, aber es ist ganz wichtig, demütig zu bleiben. Wir müssen einfach Woche für Woche unseren Job erledigen, das macht uns momentan stark", so Hofmann weiter, der nach vorne blickte: "Vieles ist diese Saison möglich, wenn wir uns immer gut auf den Gegner einstellen. Wir haben extremes Potential, Talent und Erfahrung."

Weiter auf der Erfolgswelle surfen will Bayer am Donnerstag (21 Uhr) in der Europa League in Molde, ehe am Sonntag (15.30 Uhr) das Derby gegen Köln ansteht.