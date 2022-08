Für Kunstschütze Holtmann wird es eng

Sein feiner Treffer gehörte zu den Highlights, als Bochum im Februar die Bayern besiegte. Vor dem Wiedersehen mit dem Rekordmeister muss Gerrit Holtmann allerdings um seinen Einsatz bangen.

Wie entfesselt spielte der VfL Bochum am 22. Spieltag der vorigen Saison im Ruhrstadion gegen die Bayern auf. Innerhalb einer halben Stunde schossen die Gastgeber an der Castroper Straße an jenem bemerkenswerten 12. Februar 2022 vier Tore gegen den Rekordmeister und sackten am Ende mit einem umjubelten 4:2 drei Punkte ein.

Die Bayern hatten zwar 1:0 durch Robert Lewandowski geführt, doch dann schossen und trafen die Bochumer quasi aus allen Lagen. Mit seinem Tor eine Minute vor dem Seitenwechsel setzte Kunstschütze Gerrit Holtmann das i-Tüpfelchen auf eine äußerst bemerkenswerte erste Halbzeit der Bochumer. Der pfeilschnelle Flügelstürmer tunnelte Gegenspieler Dayot Upamecano und schlenzte den Ball dann mit dem falschen, dem rechten Fuß unhaltbar ins Netz zum 4:1.

Holtmann wohl am Donnerstag wieder im Training

Vor dem Wiedersehen mit dem Rekordmeister bangt der Linksfüßer allerdings noch um seinen Einsatz. Schon beim Spiel gegen Hoffenheim musste Holtmann wegen muskulärer Beschwerden pausieren, auch zum Wochenbeginn fehlte er beim Training und soll am Donnerstag erst wieder eingreifen. Das könnte freilich noch langen, um am Sonntag tatsächlich auf dem Platz zu stehen.

Mousset und Goralski noch keine Option

Neu-Erwerbung Lys Mousset, der am Dienstag erstmals an der Castroper Straße trainierte, wird dagegen noch nicht zum Kader gehören, und auch für Mittelfeldspieler Jacek Goralski kommt nach seiner Augen-Operation das Spiel gegen den Branchenprimus zu früh.

Die größten Probleme ergeben sich nach wie vor auf der linken Seite. Platzhirsch Danilo Soares ist überhaupt noch nicht einsatzfähig, der Brasilianer laboriert weiter an hartnäckigen Hüftbeschwerden. Als Vertreter war eigentlich Kostas Stafylidis eingeplant, doch auch der muss gegen die Bayern passen, ebenso wie der spät verpflichtete Ex-Kölner Jannes Horn.

Nichts Neues für Trainer Thomas Reis, dass er auch gegen den Tabellenführer improvisieren muss. Gut möglich, dass Saidy Janko erneut auf der linken Seite übernimmt, ganz egal, ob der VfL mit einer Dreierkette wie zuletzt in Sinsheim antritt oder mit der eigentlich bewährten Viererformation.

Schlechte VfL-Bilanz gegen Bayern

In welcher Besetzung auch immer, es liegt auf der Hand, dass der heimische VfL als krasser Außenseiter in die Partie startet, ganz ungeachtet des jüngsten Erfolges. Übrigens: Dieses 4:2 war einer von nur zwei Siegen in den jüngsten 29 Aufeinandertreffen mit den Bayern neben 7 Unentschieden und 20 Niederlagen.

Beim letzten Duell im Februar durften - auch das sei erwähnt - wegen der Corona-Auflagen nur 8500 Zuschauer an der Castroper Straße dabei sein. Es versteht sich von selbst, dass das Aufeinandertreffen am Sonntag ausverkauft ist. Dann werden knapp 28.000 Zuschauer dabei sein.