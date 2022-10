Für Kiels Becker ist das Fußballjahr 2022 gelaufen

Holstein Kiel wird in diesem Jahr nicht mehr auf Timo Becker zurückgreifen können. Der Defensivmann fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus.

"Die Verletzung des 25-Jährigen hat sich als Riss am Muskel-Sehnen-Übergang des hinteren Oberschenkels herausgestellt. Folglich wird der Rechtsfuß in den verbleibenden fünf Zweitliga-Partien bis zur Winterpause nicht mehr mitwirken können", teilte Kiel am Dienstag mit.

Timo Becker hatte sich im Training vor dem Auswärtsspiel in Nürnberg (3:2) verletzt und fehlt seitdem. Nun steht die genau Diagnose fest.

Der Abwehrspieler kam in dieser Saison neunmal in der Liga (ein Tore) sowie einmal im DFB-Pokal für Holstein Kiel zum Einsatz. Letztmals stand er am 1. Oktober beim 1:1 gegen Rostock in der Startelf der Störche.