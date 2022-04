Für das Berlin-Derby sehr fraglich: Luthe ist erkrankt

Dem 1. FC Union droht für das Derby am Samstag bei Hertha BSC der Ausfall von Stammtorhüter Andreas Luthe.

Nach kicker-Informationen ist der Routinier, der zuletzt bereits verletzt gefehlt hatte, nun erkrankt. Zudem wurde der 35-Jährige kürzlich operiert.

Luthe hatte aufgrund einer Blessur das Heimspiel gegen den 1. FC Köln (1:0) am vergangenen Freitag verpasst. Der Stammtorwart der Eisernen sollte zu Beginn dieser Woche wieder am Mannschaftstraining teilnehmen, um für das Derby bei Hertha BSC (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erster Kandidat für den Platz zwischen den Pfosten sein zu können.

Luthe-Einsatz unwahrscheinlich - Rönnow steht bereit

Am Montag fehlte Luthe allerdings beim Training, ebenso am Dienstag. Nach kicker-Informationen ist der 35-Jährige erkrankt. Es soll sich nicht um eine (erneute) Corona-Infektion handeln, sondern um einen grippalen Infekt. Dass Luthe für das Hauptstadtduell mit Hertha zur Verfügung steht, gilt als unwahrscheinlich. Als Ersatz steht Frederik Rönnow bereit, der zu seinem vierten Einsatz in der Liga kommen könnte.

Luthe hatte Mitte März das Spiel gegen den VfB Stuttgart (1:1) verpasst, da er sich nach einem positiven COVID-19-Test in Quarantäne hatte begeben müssen. Beim 0:4 beim FC Bayern kehrte der 35-Jährige eine Woche später zwischen die Pfosten zurück, machte dabei aber keine gute Figur (kicker-Note 5,5).

Operation in der Länderspielpause

Eine Verletzung soll mitverantwortlich für die Probleme gewesen sein. Nach kicker-Informationen unterzog sich Luthe daher in der Länderspielpause nach der Partie beim Rekordmeister einem kleinen Eingriff. Dieser soll gut verlaufen sein, heißt es in Köpenick, und nicht die Ursache für den nun drohenden Ausfall des Schlussmannes im Hauptstadtderby sein.