Für bis zu 19,35 Millionen Euro: Brobbey verlässt Leipzig gen Amsterdam

Es hatte sich lange angebahnt, nun ist es offiziell: Brian Brobbey (20) beendet sein unglückliches Kapitel bei RB Leipzig und kehrt fest zu Ajax Amsterdam zurück.

Ajax Amsterdam hat einen seiner Wunschtransfers in diesem Sommer eingetütet. Brian Brobbey, der den niederländischen Serienmeister im Sommer 2021 nach einigen Kontroversen ablösefrei gen Leipzig verlassen hatte, kehrt zurück. Wegen seines in Leipzig noch bis 30. Juni 2025 laufenden Vertrags zahlt Ajax für Brobbey nach eigenen Angaben 16,35 Millionen Euro, die durch Variablen noch auf 19,35 Millionen Euro ansteigen könnten.

Brobbey erhält in Amsterdam einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2027 und läuft dort künftig mit der Rückennummer 9 auf. Sein erstes halbes Jahr in Leipzig verlief derart unbefriedigend für den bulligen Angreifer, dass er sich im vergangenen Winter erneut zu Ajax verleihen ließ. Dort schoss er in elf Ligaspielen direkt sieben Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor - und wollte in der Folge unbedingt in Amsterdam bleiben.

Weil sich die Verhandlungen aber zogen, kehrte er noch einmal nach Leipzig zurück, um jetzt zwei Wochen vor Saisonstart doch in die Niederlande zurückzukehren. Brobbey machte insgesamt nur neun Bundesligaspiele (kicker-Notenschnitt 5,00) und eines im DFB-Pokal, dafür aber vier in der Champions League (ein Assist beim 5:0 in Brügge).