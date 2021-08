Für acht Millionen: Hincapié vor Unterschrift bei Bayer

Der Transfer von Innenverteidiger Piero Hincapié von CA Talleres aus Argentinien zu Bayer 04 ist komplett ausverhandelt. Jetzt steht der ecuadorianische Nationalspieler vor der Unterschrift in Leverkusen.

Vor Wechsel an den Rhein: Piero Hincapié. Getty Images

Im Laufe dieser Woche hatte Bayer 04 entscheidende Fortschritte im Poker um den 19-jährigen Abwehrspieler gemacht, komplett ausverhandelt war der Deal unter der Woche aber noch nicht. Weshalb man sich in Leverkusen zwar zuversichtlich zeigte, dass der Transfer klappe. Als perfekt wollte man den Deal aber ebenso wenig deklarieren wie ihn mit dem Etikett versehen, dass nur noch Kleinigkeiten zu regeln seien.

Aus gutem Grund: Schließlich wäre der 32-Millionen-Euro-Transfer von Leon Bailey an Aston Villa fast noch geplatzt, obwohl der Premier-League-Klub die Einigung mit Bayer vorzeitig öffentlich gemacht hatte. Hintergrund: Baileys Stiefvater und Berater Craig Butler soll mit den Engländern lange nicht einig geworden sein. Ein Scheitern hätte die Engländer durchaus in Erklärungsnot gebracht und ihr verfrühtes Vorpreschen entsprechend unprofessionell aussehen lassen.

Im Fall Hincapié sind solche Ungereimtheiten allerdings nicht mehr zu erwarten. Die Bedingungen für einen Transfer sind mit allen beteiligten Seiten offenbar geklärt. Der Abwehrspieler soll am Sonntag den Medizincheck in Leverkusen absolvieren. Liefert dieser keine unliebsame Überraschung, wird Hincapié einen bis 2026 datierten Vertrag unterschreiben. Bayer soll für das Talent etwa acht Millionen Euro an CA Talleres nach Cordoba überweisen.

Mit Hincapié wären die Leverkusener Planungen für die Innenverteidigung abgeschlossen. So, dass man sich auf das nächste Transferziel, eine Soforthilfe für die offensiven Außenpositionen als Bailey-Ersatz konzentrieren kann.