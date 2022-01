Fünf Coronafälle: Auch Werder sagt Trainingslager ab

Nach der Weihnachtspause verzeichnet auch Werder Bremen einen Corona-Ausbruch. Deswegen wurde das Trainingslager umgehend abgesagt.

Werder Bremen bleibt zum Training in der Heimat imago images/Nordphoto

Die Testreihe am Sonntag hat fünf positive Ergebnisse hervorgebracht. Zudem erwartet der Verein in den nächsten Tagen weitere positive Fälle. Deshalb habe sich Werder entschieden, die Reise nach Murcia abzusagen. Niclas Füllkrug, Manuel Mbom, Milos Veljkovic und Marco Friedl sind die betroffenen Spieler. Das Quartett weise keine Symptome auf. Daneben sind noch Mitchell Weiser und Reha-Trainer Marcel Abanoz positiv getestet.

„Nach den positiven Ergebnissen vom Sonntagmorgen war die Entscheidung alternativlos. Das Risiko, dass es in den nächsten Tagen weitere positive Fälle gibt, ist gegeben. Auch mit Blick auf den gemeinsamen Flug mit dem FC St. Pauli mussten wir verantwortungsvoll handeln", wird Geschäftsführer Frank Baumann zitiert. "Wir werden die gesamte Mannschaft wieder täglich testen und die Vorbereitung auf die Restsaison in Bremen durchführen. Die Schnelltests, die die Spieler in den letzten Tagen gemacht haben, haben nicht auf dieses Ergebnis hingedeutet."