Füllkrug zittert um München, nicht um die WM

Als sich Werders Profis am Morgen nach dem 2:1 gegen Schalke 04 zur Regenerationseinheit trafen, war Niclas Füllkrug schon wieder dabei. Am Samstagabend musste der Bremer Torjäger nach einem Schlag in den Rücken ausgewechselt werden - die Prellung gefährdet seinen Einsatz am Dienstag in München, nicht jedoch seine mögliche WM-Nominierung.

Kann er am Dienstag spielen? Niclas Füllkrug ist angeschlagen. IMAGO/Claus Bergmann