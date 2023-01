Füllkrug: Was Werders Historie über seine 13 Tore verrät

Niclas Füllkrug steht wieder an der Spitze der Bundesliga-Torjägerliste. Auf 13 Tore nach 18 Spielen kamen vor ihm nur sehr wenige Bremer - Torschützenkönig wurden aber nur zwei.

Christopher Nkunku konnte sich nicht wehren. Mit seinem Doppelpack gegen den VfL Wolfsburg ist Niclas Füllkrug am noch länger verletzten Leipziger vorbei an die Spitze der Bundesliga-Torjägerliste geklettert. Dafür achtete der deutsche Nationalstürmer auf jedes Detail.

Vor dem verwandelten Elfmeter zur Führung tauschte Füllkrug extra den Ball, weil er die Beschaffenheit des ursprünglich vorgesehenen "doof" fand. "Der Ball sah schon so alt aus - ich habe mir einen anderen geholt", sagte er, als er auch den vierten Strafstoß in dieser Saison versenkt hatte. Später ließ er auf Vorarbeit von Mitchell Weiser noch trocken sein 13. Saisontor folgen, das die Bremer nach der jüngsten Niederlagenserie aufatmen ließ.

Ein "großer Schritt" für Werder - und auch für Füllkrug?

"Jede Mannschaft hat Dellen in einer Saison, auch der FC Bayern", befand Füllkrug nach dem 2:1-Heimsieg am Samstagnachmittag. "Das kommt vor. Die Frage ist nur, wie du da rauskommst. Jetzt haben wir einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht." Und er auch einen großen Schritt in Richtung kicker-Torjägerkanone?

Schon ein Blick in die Werder-Geschichte verrät, dass es für derlei Schlüsse noch sehr früh ist. Fünf Bremer hatten es in der Bundesliga schon geschafft, nach 18 Spieltagen mindestens 13-mal zu treffen, Torschützenkönige wurden aber "nur" zwei von ihnen. Die Übersicht:

Frank Neubarth (1985/86): 13 Tore nach 18 Spieltagen, 20 Tore nach 34 Spieltagen

Rudi Völler (1984/85): 13 Tore nach 18 Spieltagen, 25 Tore nach 34 Spieltagen

Ailton (2002/03): 14 Tore nach 18 Spieltagen, 16 Tore nach 34 Spieltagen

Miroslav Klose (2005/06): 16 Tore nach 18 Spieltagen, 25 Tore nach 34 Spieltagen und Torschützenkönig

Ailton (2003/04): 18 Tore nach 18 Spieltagen, 28 Tore nach 34 Spieltagen und Torschützenkönig

Völler ließ 1985 also noch zwölf weitere Tore folgen, Ailton 2003 - obwohl nicht verletzt - nur noch zwei. Auf Füllkrug warten nun Spiele gegen Stuttgart (A), Dortmund (H), Frankfurt (A) und Bochum (H). In der Hinrunde hatte er nach diesen vier Partien vier Treffer mehr auf dem Konto.