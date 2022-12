Füllkrug - und auch Pieper? Werder und die DFB-Ambitionen

Der eine Bremer Profi hat seine ersten Länderspiele erst kürzlich absolviert, der andere setzt sich die EM 2024 als Fernziel. Wie man bei Werder die Perspektiven von Niclas Füllkrug und Amos Pieper einschätzt.

Er weiß ja selbst, "dass es abgedroschen klingt" - trotzdem würde Clemens Fritz im Fußball nur ungern etwas ausschließen, gerade, da man in Bremen kürzlich erst "hautnah miterlebt" habe, wie schnell es gehen kann. Vor etwas mehr als einem Jahr war Niclas Füllkrug in der 2. Liga noch das große Werder-Sorgenkind - seit Kurzem ist er viermaliger deutscher Nationalspieler.

Insofern empfindet der Leiter Profifußball auch die jüngsten Äußerungen von Amos Pieper nicht als utopisch. Der 24-Jährige hatte zu Wochenbeginn offenbart, dass es "großartig wäre", irgendwann für die A-Nationalmannschaft aufzulaufen, gerade hinsichtlich des nächsten großen Turniers im Jahr 2024. "Es spornt natürlich an, dass es eine Heim-EM ist", sagte Pieper, der zehnmal für die deutsche U 21 auflief und 2021 mit der Auswahl Europameister wurde. Er wolle sich zwar "überhaupt nicht irgendwo reinquatschen", aber "eines Tages" soll es auch für ihn so weit sein.

Piepers Ziel: "Davon profitieren wir auch"

"Die Chance ist immer da", glaubt Fritz, selbst 22-maliger Ex-Nationalspieler, "die Voraussetzung ist natürlich, dass du als Spieler deine Leistung bringst." Hilfreich sei auch, wenn der Verein eine erfolgreiche Saison spielt. "Amos ist ein junger Spieler, der eine hervorragende Hinrunde gespielt hat und das erfüllt hat, was wir uns von ihm erwartet haben", so der 42-Jährige über den Sommer-Neuzugang von Arminia Bielefeld.

Dass sich Pieper ein derart ambitioniertes Ziel gesteckt hat, begrüßt Fritz: "Ich glaube zwar nicht, dass ihn das tagtäglich beschäftigt. Aber es ist trotzdem gut, wenn er dafür alles geben will - davon profitieren wir als Verein auch." Gleiches gilt ja bereits für WM-Teilnehmer Füllkrug, bei dem man in Bremen hofft, "dass er diese positive Energie, die er für sich mitnehmen konnte, einbringen kann", so der Profi-Chef.

Fritz über Füllkrug: "Hat die Erwartungshaltung erfüllt"

Fritz geht jedenfalls davon aus, dass der Angreifer, der bereits drei Treffer für die DFB-Elf erzielte, "noch das eine oder andere Länderspiel machen wird". Gerade, weil er sich nicht nur sportlich, sondern auch menschlich in die deutsche Mannschaft eingefügt habe: "Ich denke schon, dass man sagen kann, dass er die Erwartungshaltung, die man an ihn hatte, erfüllt hat."