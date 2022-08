Füllkrug über Fehler, Friedl und das "Werder von früher"

Auch Niclas Füllkrug konnte, wie so ziemlich alle Protagonisten des SV Werder Bremen am Sonntagabend, nicht wirklich anders, als deutliche Kritik am Defensivverhalten des Aufsteigers zu üben. Gleichzeitig fühlte er sich an alte Zeiten erinnert.

Bremens Niclas Füllkrug fühlte sich gegen Frankfurt an alte Zeiten aus dem Werder-Internat erinnert. IMAGO/Nordphoto