Frühstart mit Xabi Alonso - Paulinho vor dem Absprung

Zwei Tage vor dem Trainingsauftakt starteten die Rekonvaleszenten bei Bayer 04 um Florian Wirtz bereits mit der Arbeit. Paulinho steht offenbar schon im Winter vor dem Absprung nach Brasilien.

Sie waren alle schon da: Ob Florian Wirtz, wie angekündigt, der achteinhalb Monate nach einem Kreuzbandriss vor dem Comeback steht. Ob Daley Sinkgraven (nach Rückenproblemen), Odilon Kossounou (nach muskulären Problemen), Zidan Sertedemir (nach Leistenbeschwerden) oder auch Charles Aranguiz (nach Wadenprobleme).

Auch Xabi Alonso verkürzt den Urlaub

Das Quintett, das vor dem Urlaub aus gesundheitlichen Gründen kürzer oder länger hatte pausieren müssen, bereitete sich bereits am Dienstag an der Arena in Leverkusen auf den Trainingsauftakt in dieser Woche vor. Begleitet wurde dieser Frühstart von Cheftrainer Xabi Alonso persönlich. Ein bemerkenswertes Zeichen des Spaniers, der dafür ebenfalls seinen Urlaub verkürzte wie die fünf Profis, die nach ihren Zwangspausen noch körperliche Nachholbedarf haben.

Paulinho: Erst krank, dann weg?

Einen, der in den letzten Wochen des Ligabetriebs vor der WM-Pause und auch auf der anschließenden USA-Reise von Bayer fehlte, suchte man am Dienstag hingegen vergebens: Paulinho, der brasilianische Angreifer, der in den letzten Spielen erkältet nicht im Aufgebot gestanden hatte.

Die Absenz des 21-jährigen könnte bald zu einem Dauerzustand werden. Der Vertrag des Stürmers läuft im Sommer 2023 aus. Bayer 04 bemüht sich darum, die Trennung bereits im Winter zu vollziehen, nachdem Paulinho bereits vor einigen Wochen ankündigt hatte, im Januar bei einem neuen Klub in seiner Heimat einen Vorvertrag unterschreiben zu wollen.

Dabei soll es sich laut der Sportzeitschrift "Globo Esporte" um Atletico Mineiro handeln, eine Einigung kurz bevorstehen. Zudem sollen die Brasilianer anstreben, dass der Olympiasieger von 2021 bereits im Winter nach Südamerika zurückkehrt. Was im Sinne aller Beteiligten wäre. Gut möglich also, dass das Kapitel Bayer 04 für den 2018 für 18,5 Millionen Euro von Vasco da Gama geholten Techniker bald beendet ist.