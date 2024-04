Fröhlich kontert VfB-Kritik an Zwayer: "Fußballtypischer Luftzweikampf"

Heftige Kritik hatten Spieler und Verantwortliche des VfB Stuttgart geübt an Schiedsrichter Felix Zwayer nach dem späten Ausgleich zum 2:2 in Leverkusen. Nun antwortete der Verband.

Waren sich am Samstagabend uneinig: Felix Zwayer und die Spieler des VfB Stuttgart. IMAGO/Sven Simon

Konkret in Person von Lutz-Michael Fröhlich meldete sich der Verband am Sonntag zu Wort. Fröhlich verteidigte in diesem Zuge die Entscheidungen vom Samstagabend beim spät erzielten 2:2 von Meister Bayer Leverkusen im Duell mit dem VfB Stuttgart.

"An dem Treffer und seiner Entstehung ist regeltechnisch nichts auszusetzen", wird der Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH auf der Verbandswebseite zitiert. Sowohl die Verlängerung der Nachspielzeit wegen einer Auswechslung als auch der Freistoß im Vorfeld und die Entstehung des Ausgleichstreffers von Robert Andrich, was speziell VfB-Coach Sebastian Hoeneß und Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemut zu lautstarker Kritik geführt hatte, seien korrekt gewesen, erklärte Fröhlich.

Fröhlich vergleicht zwei Szenen miteinander

Vornehmlich beschwert hatten sich die Stuttgarter über ein Stoßen von Bayer-Angreifer Victor Boniface gegen VfB-Verteidiger Anthony Rouault vor dem 2:2 in der Nachspielzeit. Eine Aktion, die Andrichs Tor erst ermöglicht hatte.

"Ich bin nicht einverstanden mit dem zweiten Tor, ich bin nicht einverstanden mit der Schiedsrichter-Leistung. Ich glaube, wir haben sehr, sehr gute Spielerleistungen gesehen, aber keine gute Schiedsrichter-Leistung", hatte sich VfB-Trainer Hoeneß geärgert. Sportdirektor Wohlgemuth hatte in die gleiche Kerbe geschlagen: "Da muss man schon darüber nachdenken, warum der VAR überhaupt da ist."

Fröhlich dagegen sagte nun: "Der Armeinsatz von Boniface im fußballtypischen Luftzweikampf führte nur zu einem geringen Kontakt gegen den Rücken von Rouault." Der 66-Jährige, der im Sommer von Knut Kircher beerbt wird, ist der Meinung, dass das Weiterlaufen zu Zwayers allgemein großzügiger Linie in der Zweikampfbewertung gepasst habe und verglich die Szene mit der vor dem 2:0 durch Deniz Undav, der sich gegen Andrich durchgesetzt hatte: "Auch den Armeinsatz von Deniz Undav gegen Robert Andrich vor dem 2:0 für Stuttgart hatte er nachvollziehbar nicht als Foulspiel bewertet."

Insgesamt allerdings wirkte Bonifaces Aktion gegen Rouault doch etwas heftiger als der Zweikampf zwischen Undav und Andrich - wozu auch passte, dass sich weder Leverkusens Sechser noch einer seiner Teamkollegen darüber beklagten, dass Zwayer, der erst in der vergangenen Woche gemeinsam mit Daniel Siebert in den 19 Referees umfassenden Schiedsrichterkader für die EURO in diesem Sommer berufen worden war, die Szene laufen ließ.

Lesen Sie auch: "Leider waren es nur die Spieler, die richtig gut waren" - VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 2:2 in Leverkusen