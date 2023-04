Fritz‘ Wette mit Petersen: "Ich habe das ehrlich gesagt bezweifelt"

Zwischen 2012 und Ende 2014 spielte Clemens Fritz mit Nils Petersen während dessen Zeit beim SV Werder Bremen zusammen. Dass der Leiter Profifußball noch rund zehn Jahre später vom Freiburger Angreifer schwärmt, hätte er selbst offenbar nicht gedacht.

Der Begriff, den Clemens Fritz da kurzerhand sprachlich etwas angepasst hat, ist zwar etwas sperrig, aber er trifft zu: Nils Petersen ist "Rekord-Einwechseltorschütze" der Bundesliga - "oder wie man das auch nennen will", so der Leiter Profifußball des SV Werder Bremen. 33 Joker-Tore bedeuten deutlich den Bestwert (vor Claudio Pizarro, 21) für den Angreifer des SC Freiburg. Doch für Fritz ist Petersen, mit dem er zweieinhalb Spielzeiten bei Werder verbrachte, noch viel mehr: "Ein ganz toller Typ. Wir haben privat sehr viel Zeit hier in Bremen verbracht", sagt der 42-Jährige, denn: "Er hat auch einen sehr guten Humor."

Der Stürmer, der für Werder in insgesamt 72 Pflichtspielen 18 Tore erzielt hat, habe sich laut Fritz seinerzeit "immer wieder in den Dienst der Mannschaft gestellt", stets eine positive Arbeitsauffassung vermittelt: "Er ist jeden Morgen zum Training gekommen, hatte immer gute Laune und ein Lächeln im Gesicht - er wollte einfach Fußball spielen." Doch sportlich schien der 22-malige Ex-Nationalspieler offenbar nicht immer komplett überzeugt von seinem ehemaligen Mitspieler - zumindest nicht bis ins gehobene Fußballeralter.

Fritz über Petersen: "Er kann Bremen genießen, aber…"

Darauf lässt jedenfalls eine Wette von Fritz schließen; vielleicht lag es allerdings auch daran, "dass man sich damals ja verbal ein paar Scharmützel geliefert hat", so der Bremer Profi-Chef. Der bot Petersen an: "Wenn du mit 32 oder 33 - da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher - noch in der Bundesliga spielen solltest, dann lade ich dich zum Essen ein." Und Fritz gesteht: "Ich habe das ehrlich gesagt ein bisschen bezweifelt." Mittlerweile ist der Freiburger 34 - er wird seine Karriere, wie kürzlich bekanntgegeben, am Ende der Saison beenden.

Schon lange bevor es am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) also zur letzten Rückkehr Petersens ins Weserstadion kommt, habe Fritz indes die verlorene Wette ihm gegenüber "im letzten Jahr" eingestanden. Eingelöst wurde der Einsatz allerdings bislang noch nicht: "Ich werde das übernehmen." Trotzdem schränkt Fritz beim Wiedersehen am 28. Bundesliga-Spieltag nun ein: "Er kann gerne die Atmosphäre hier und auch Bremen genießen, aber er sollte bitte die Punkte hierlassen."

Fritz warnt: "Man sieht ihn oft nicht"

Noch warnt der Schon-Ex-Profi nämlich eindringlich vor dem Erst-bald-Ex-Profi: "Er ist ein Spieler, der immer eine gewisse Gefahr ausstrahlt, wenn er auf dem Platz ist. Man sieht ihn oft nicht, aber er hat immer Minimum eine Szene im Spiel." Und auch wenn er das irgendwann vielleicht mal nicht unbedingt für möglich gehalten hat, schwärmt Fritz mittlerweile von Petersen: "Ich finde es wirklich beeindruckend, was er für eine Karriere eingeschlagen hat."