Friedrich will in Gladbach mehr Führung übernehmen

Neuer Trainer, neues Glück? Marvin Friedrich will in Gladbach endlich die Rolle einnehmen, die ihm bei seinem Wechsel zur Borussia zugedacht war.

Viele Spieler wittern nach dem Trainerwechsel ihre Chance. Das lässt sich während des Trainingslagers am Tegernsee deutlich in den Einheiten und am Engagement in den Testspielen erkennen. Auch Marvin Friedrich gehört zu dieser Gruppe von Profis, die unter Gerardo Seoane auf einen Neustart hoffen. Unter Vorgänger Daniel Farke war der Innenverteidiger nach der Winterpause lange Zeit ziemlich außen vor und machte aus seinem Frust über die Reservistenrolle auch keinen Hehl. Jetzt heißt es für Friedrich in der Vorbereitung: alles auf Anfang.

Kandidat für den Mannschaftsrat

"Ich versuche, mich im Training anzubieten und gebe in den Vorbereitungsspielen Gas. Dann wird man sehen, wie es zum Auftakt ausschaut", sagte Friedrich nach dem 2:1 im Test gegen den FC Ingolstadt am Mittwoch. Geholt wurde der Abwehrspieler im Januar 2022 von Union Berlin, um nicht nur sportlich zum Faktor zu werden, sondern auch, um eine Führungsrolle einzunehmen. Das gelang aus unterschiedlichen Gründen, vor allem krankheitsbedingt, zunächst einmal nicht. Den erhofften Schritt will er jetzt vollziehen, nachdem im Zuge des Umbruchs Leader wie Lars Stindl und Jonas Hofmann, vorher auch schon Yann Sommer, den Klub verlassen haben.

Friedrich gilt als einer der Kandidaten für den Mannschaftsrat. "Ich versuche, Verantwortung zu übernehmen. Das kenne ich ja noch aus meiner Zeit in Berlin. Ich versuche, vorwegzugehen, auf dem Platz und auch daneben", sagte Friedrich. In der Gruppe hat er nach den ersten Vorbereitungswochen eine "sehr positive Stimmung" ausgemacht. Der 27-Jährige meinte: "Wir merken, dass es nur zusammen geht und wir nur als Team Erfolg haben können."

Dreierketten-Test "ganz ordentlich"

Gegen Ingolstadt testete Seoane die Dreierkette in der Abwehr. "Es hat ganz ordentlich geklappt", zeigte sich Friedrich nach dem Abpfiff zufrieden. Die Option Dreierkette wird der Coach auch weiterhin verfolgen und üben lassen. Friedrich betonte: "Es ist wichtig, dass man mehrere Systeme spielen kann."

Unter dem neuen Cheftrainer Gerardo Seoane soll der Gladbacher Fußball wieder gradliniger werden. "Direkter zum Tor, nicht mehr mit so vielen Ballstafetten wie vergangene Saison", beschreibt es Friedrich. Und ist mit dem Zwischenergebnis nach knapp drei Wochen Vorbereitung zufrieden. "Ich denke, wir sind auf einem guten Weg."