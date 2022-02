Friedrich überzeugt: Gladbach "kommt aus dem Tief heraus"

Erster Sieg im fünften Einsatz für Gladbach. Bei Marvin Friedrich war die Erleichterung nach dem 3:2-Sieg gegen den FC Augsburg groß. Der Verteidiger glaubt fest daran, dass es wieder aufwärts geht - und sieht die Mannschaft auch in Dortmund nicht chancenlos.

Es war alles andere als ein Einstand nach Maß, den Marvin Friedrich in Gladbach erlebte. Die ersten drei Pflichtspiele nach seinem Januar-Wechsel von Union Berlin zu den Fohlen gingen verloren und auch noch zwei Strafstöße auf das Konto des Innenverteidigers. Kein Wunder also, dass bei Friedrich die Erleichterung groß war nach dem 3:2 gegen den FC Augsburg am Samstag. Durch die vier Punkte in den Kellerduellen bei Arminia Bielefeld (1:1) und zuhause gegen den FCA stellt sich die Situation im Abstiegskampf wieder etwas freundlicher dar.

"Das waren gegen Augsburg drei ganz wichtige Punkte", freut sich Friedrich über den Befreiungsschlag und den Auftritt der Mannschaft. "Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert, gerade auch offensiv. Wir wussten, dass Augsburg sehr robust ist, viel sprintet und körperbetont spielt - und wir waren bereit."

Fridrich: "Ich weiß, dass im Verein sehr viel Potenzial steckt"

Der 26-Jährige wusste bei seiner Unterschrift in Gladbach, dass eine schwierige Aufgabe auf ihn zukommt. Doch dem Lockruf des fünfmaligen Deutschen Meisters konnte er trotz der sportlich kritischen Situation nicht widerstehen. Zumal Friedrich überzeugt davon ist, dass die Wende zum Guten gelingen wird. "Ich weiß, dass im Verein sehr viel Potenzial steckt. Ich bin sicher, dass wir sportlich bald aufholen", sagt er. "Der Verein hat so viel Kraft, dass er aus diesem Tief sicher wieder herauskommt. Und ich will dabei mit anpacken."

Bei Borussia Dortmund am Sonntag erwartet die Gladbacher wieder viel Arbeit. "Es ist ein schweres Auswärtsspiel. Aber auch da werden wir Chancen bekommen", glaubt Friedrich. In der Hinrunde brachte die Fohlenelf den Klub von Ex-Trainer Marco Rose zum Stolpern, 1:0 endete das Duell im Borussia-Park (Torschütze: Denis Zakaria). Für Friedrich und Co. sicherlich ein weiterer Mutmacher, nachdem der Negativlauf durch den Sieg über Augsburg gestoppt wurde.