Frey: "Es muss jetzt auch mal bei Schalke passieren"

Noch kein Tor für die Königsblauen: Schalkes Mittelstürmer Michael Frey ist selbstkritisch. "Ich habe in meiner Karriere schon mehr als 130 Tore geschossen, aber jetzt muss es auch mal bei Schalke passieren, das weiß ich."

Auch nach dem 0:0 gegen Wolfsburg, der dritten Nullnummer in Folge, schwankten die Königsblauen zwischen der Freude über ein Spiel ohne Gegentreffer und der Enttäuschung über den fehlenden Ertrag in der Offensive. Zumindest die meisten Schalker sind hier hin- und hergerissen.

Für Michael Frey gilt das weniger, was eng mit seiner Kernaufgabe verknüpft ist. "Bei mir überwiegt ganz klar das nicht so schöne Gefühl, dass wir wieder kein gültiges Tor erzielt haben", sagte der Mittelstürmer nach dem torlosen Remis zum Auftakt des 20. Spieltags.

Frey nimmt sich selbst in die Pflicht. "Ich kann Tore schießen", sagt der 28-Jährige. "Ich habe in meiner Karriere schon mehr als 130 Tore geschossen, aber jetzt muss es auch mal bei Schalke passieren, das weiß ich. Ich werde alles dafür geben, dass es klappt. Als Stürmer bin ich maßgeblich dafür zuständig, dass wir Tore erzielen."

Zwei Tore aberkannt

Das Motto: üben, üben, üben. "Wir trainieren das jeden Tag", sagt Frey und betont: "Wir sind gefährlich und haben Torchancen. Und es ist ja nicht so, dass wir keine Tore schießen können." In der Tat: Den Ball im Tor unterbringen können die Schalker durchaus, gegen Wolfsburg hatten sie nur das Pech, dass sowohl ein Treffer von Alex Kral als auch ein Tor von Frey aberkannt wurden.

Kurz nach der Pause hatte Kral nach einem Freistoß von Rodrigo Zalazar hauchdünn im Abseits gestanden, bei Freys vermeintlichem Treffer ins Glück (76.) hatte sich zuvor Passgeber Dominick Drexler in der verbotenen Zone aufgehalten - und das sogar sehr deutlich. Trotz dieser klar ersichtlichen Abseitsstellung kurz hinter der Mittellinie ließ das Schiedsrichtergespann den Spielzug erst zu Ende führen, was mittlerweile ja leider Usus ist.

Der in Folge der Kreuzbandverletzung von Sebastian Polter (Saison-Aus) kurzfristig in der Winterpause von Royal Antwerpen verpflichtete Frey hatte gegen Wolfsburg bereits zum zweiten Mal in der Startelf der Schalker gestanden. Schon beim 1:6 gegen Leipzig durfte er beginnen (kicker-Note 4,5).

Nun geht's in Berlin gegen Union

Ansonsten ist er bislang dreimal jeweils für Simon Terodde eingewechselt worden: Bei seinem Debüt gegen Frankfurt (0:3) in der Schlussphase sowie bei den beiden torlosen Unentschieden gegen Köln (60.) und Gladbach (66.) jeweils etwas früher. Am Sonntag geht's in Berlin gegen Union. Womöglich erneut mit Frey in der Startelf.